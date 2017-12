Augusto Farfus: “É um prazer poder participar dos principais programas da BMW Motorsport”

(Foto: Divulgação)

Menos de uma semana após correr na etapa final da Stock Car em Interlagos,Augusto Farfus teve seu programa da temporada 2018 anunciado na noite desta sexta-feira (15) pela BMW no evento de fim de ano da montadora bávara em Munique, com boas novidades e desafio duplo. O único brasileiro do grid está confirmado pelo sétimo ano consecutivo no DTM, e integrará o time de pilotos da BMW durante o campeonato completo do FIA WEC, o Mundial de Endurance.

No mesmo formato de divisão que aconteceu em 2017, Farfus correrá no DTM pelo BMW Team RMG, ao lado de Marco Wittmann e Timo Glock, enquanto na equipe BMW Team RBM, além de Bruno Spengler, o austríaco Philipp Eng e o sueco Joel Ericksson farão sua estreia na categoria.

O DTM continua com 9 rodadas duplas em 2018, num total de 18 corridas, com início previsto entre 5 e 6 de maio, tradicionalmente no circuito de Hockenheim. Melhor estreante em 2012 e vice-campeão em 2013, o curitibano aposta em um ano forte, para voltar a brigar por pódios e vitórias no principal campeonato de carros de turismo do automobilismo internacional.

Após um 2017 de intenso desenvolvimento, a BMW se prepara para estrear em 2018 no FIA World Endurance Championship (WEC), o Mundial de Endurance da FIA, que tem a tradicional prova das 24 Horas de Le Mans como ponto alto da temporada. A montadora competirá com duas novas BMW M8 GTE, e terá Augusto Farfus, Nick Carsburg, António Félix da Costa e Martin Tomczyk como pilotos regulares no campeonato, além de Tom Blomqvist, Philipp Eng e Alexander Sims, que farão participações pontuais.

“É um prazer muito grande para mim, participar dos dois principais programas da BMW Motorsport. É uma honra ter essa responsabilidade, e agradeço a confiança da BMW. Será um ano muito intenso, começo a temporada correndo em Daytona, guiando a nova BMW M8 GTE, depois Bathurst, e na sequência DTM e WEC. Estou muito animado também por participar pela 3ª vez das 24 Horas de Le Mans, é sempre algo especial. Estou pronto para uma temporada de muito trabalho em busca de bons resultados”. Comentou o piloto.

Essa será a 3ª participação de Farfus nas 24 Horas de Le Mans. Em 2011, ele fez a pole position na categoria GT-Pro. Além do calendário do WEC, Augusto já está confirmado nas 24 Horas de Daytona, nos Estados Unidos, em janeiro, e também nas 12 Horas de Bathurst, na Austrália, em fevereiro.