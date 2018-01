Alonso sobre participar das 24 horas de Daytona: “Fora da zona de conforto”

Google Plus

(Foto: Divulgação)

Fernando Alonso vai iniciar sua preparação para as 24 horas de Daytona nesta semana. Entre os dias cinco e sete, 50 carros estarão participando do ROAR, nome dado aos testes oficiais que abrem o calendário da IMSA em 2018.

O espanhol vai pilotar o Ligier JS P217 da equipe United Autosports. Esta será a primeira vez do Alonso em Daytona. “É um verdadeiro prazer voltar as corridas nos Estados Unidos, diante dos fãs”, disse Alonso. “Em menos de um ano, teremos competido em duas corridas lendárias, o que me deixa muito orgulhoso”.

“Eu sempre quis me desafiar em outras categorias de automobilismo, pois é isso que você precisa para se tornar um piloto melhor”.

“Sair da minha zona de conforto ao participar de uma corrida tão emblemática como as 24 Horas de Daytona é simplesmente incrível. Estou ansioso para correr para o United Autosports, o atual campeão europeu LMP3”.

Alonso conhece o Ligier LMP2 no circuito de Aragon na Espanha. Durante o ROAR, será a primeira vez que vai dividir o LMP com seus companheiros de equipe.

“Na prova que tivemos na Espanha em novembro, todos me fizeram sentir extremamente bem-vindos e parte da família e estou feliz por passar mais tempo com o time e meus colegas de equipe em alguns dias, no ROAR”, ele acrescentou”.

“Eu simplesmente não posso esperar para pular no carro novamente e dirigir no famoso oval. Nos últimos dois meses, assistir várias edições das 24 horas de Daytona, o que me deixou ainda mais entusiasmado para sair e testar. Vai ser divertido!”

A equipe terá dois carros na edição 56 das 24 horas. Alonso será companheiro de Lando Norris e Phil Hanson no #23. Bruno Senna, Paul di Resta vão estar ao lado de Will Owen e Hugo Sadeleer no #32.

Campeão europeu F3, Norris, testou o protótipo com di Resta em Paul Ricard:“Estou ansioso pelo ROAR e para conhecer todos os meus colegas de equipe corretamente. Estou ansioso para estar de volta em um carro depois de uma pequena pausa”.

“Estou indo para a América pela primeira vez, o que será uma nova experiência para mim. Será bom preparar-se adequadamente com o United e os meus companheiros de equipe para a corrida de 24 horas e realmente lidar com o carro e a pista”.

“Nós podemos começar a colocar tudo em conjunto como uma equipe para que possamos tentar maximizar durante os testes em Daytona”.

Bruno Senna foi o único dos contratados que não testou com o Ligier.