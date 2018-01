Fórmula FVee abre temporada 2018 com curso de pilotagem em Interlagos

Google Plus

(Foto: Divulgação FVee)

A Fórmula Vee abre a temporada 2018 no feriado de 25 de janeiro, quinta-feira, aniversário da cidade de São Paulo.

A categoria mais acessível ao automobilismo nacional vai oferecer em Interlagos drive day, curso de pilotagem e sessão de treino livre de 30 minutos. As atividades, para iniciantes e pilotos já com experiência, antecedem a abertura do Campeonato Paulista, nos dias 26 a 28 de janeiro.

O drive day dará direito a três voltas completas no autódromo, mais as de saída e entrada no box. Valor: R$ 600. O curso de pilotagem, sob a supervisão de Wilson Fittipaldi Júnior, terá aulas teóricas e duas sessões práticas de 30 minutos cada. Valor: R$ 4.000.

Para participar, é necessário ter carteira de habilitação em dia. Também podem correr pilotos de kart a partir de 16 anos. Os valores incluem equipamentos (capacete, macacão, Hans e luvas), combustível e taxa do autódromo. Pilotos com experiência podem optar pelo treino livre de 30 minutos. O valor é de R$ 1.000.

O pagamento pode ser feito no cartão de crédito em até três vezes. Para se inscrever, acesse www.fvee.com.br

Para mais informações, escreva para [email protected]

Largada para as competições oficiais

Após o feriado de aniversário de São Paulo, a Fórmula Vee abre a temporada de competições com a primeira etapa do Campeonato Paulista. Na sexta, dia 26, serão realizados os treinos livres. A partir de 2018, a FVee passa a ter duas provas oficiais por fim de semana válidas pelo Paulista, no sábado e no domingo. Ao todo, serão disputadas nove etapas.

Confira as datas das nove etapas do Campeonato Paulista de 2018:

Janeiro: 26-28 Fevereiro: 23-25 Abril: 6-8 Maio: 18-20 Junho: 15-17 Julho: 13-15 Agosto: 3-5 Setembro: 31/8-2 Dezembro: 21-23

A FVee irá oferecer um plano especial para os interessados em participar de todo o Campeonato Paulista, com desconto e pagamento mensal. Os valores serão divulgados em breve. Além disso, os pilotos passarão a contar com novos carros, que terão câmbio de cinco marchas e suspensão traseira independente. Os carros nesta nova versão devem estar disponíveis a partir da terceira etapa do Paulista.

Este ano, a categoria também terá provas em Piracicaba, válidas pela Copa ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo), e em Campo Grande (MS). Outras cidades estão sendo definidas e serão anunciadas nas próximas semanas.