Felipe Massa acredita que Mercedes vai priorizar Lewis Hamilton na luta pelo título em 2018

Tradição do jogo de equipe na F1, está mais vivo do que nunca (Foto: Divulgação)

Felipe Massa acredita que a Mercedes favoreça Lewis Hamilton, durante o mundial 2018 de Fórmula 1. O brasileiro que se aposentou no final de 2017 aposta no famigerado jogo de equipe para o Inglês

"No ano que vem, o time está completamente ao seu lado 100 por cento", disse Massa à Motorsport.com. "Então ele não terá nenhum problema com seu colega de equipe como ele tinha talvez antes com Nico Rosberg”.

"Muitas coisas estão realmente do seu lado e ele pode simplesmente se tornar melhor e melhor o tempo todo".

Hamilton ganhou nove corridas em 2017, incluindo cinco dos seis que seguiram as férias de verão, quando conquistou o título com duas corridas de sobra.

O brasileiro também destacou a sobriedade de Hamilton, durante as primeiras etapas, quando enfrentou problemas com seu Mercedes. "Hamilton fez o trabalho perfeito", disse Massa. "Ele teve alguns pequenos problemas em algumas corridas no início da temporada. Não estava apenas no ritmo e lutando com algumas coisas ao redor do carro, mas acho que resolveram isso”.

"Ele está realmente fazendo um trabalho incrível e se divertindo correndo. Então ele está apenas tirando o melhor partido disso. Ele merece tudo o que conseguiu alcançar”.

"Este ano, ele se transformou em um motorista que não tem nada a perder em comparação com nenhum motorista da história”. Finalizou.