Hot Car contrata engenheiro Gustavo Camara para a temporada 2018 da Stock Car

(Foto: Divulgação)

A equipe Hot Car Competições comemora nesta temporada 10 anos de parceria com a Promax Bardahl na Stock Car e, além de uma nova dupla de pilotos, terá um novo projeto de desenvolvimento com a chegada do engenheiro argentino Gustavo Camara. Ao lado do chefe da equipe, Amadeu Rodrigues, Camara vai comandar o time numa temporada que promete muita competitividade e emoção.



Com o anúncio de Rafael Suzuki e Guilherme Salas, no final do ano passado, o time ganha mais este reforço para a 40a e histórica edição da principal categoria do automobilismo nacional.



“Estamos muito entusiasmados e confiantes para essa temporada. A chegada do Gustavo coincide com o início de um projeto bem estruturado e promissor. Vamos trabalhar muito para voltarmos ao Top-10 entre as equipes e lutar por pódios com o Suzuki e o Salas”, comentou Amadeu Rodrigues.



“Um ano tão importante, que marca a nossa parceria de 10 anos com a Promax Bardahl, merecia um projeto forte e, mais do que nunca, queremos colocar a nossa equipe onde ela realmente merece”, completou o chefe da equipe.



Há seis anos vivendo no Brasil e atuando no Campeonato Brasileiro de Marcas e Stock Car, Camara destacou-se nos times por onde passou, colhendo bons resultados, poles e vitórias, o que despertou a atenção da equipe Hot Car. No Brasileiro de Marcas, em seu primeiro ano no Brasil, o engenheiro já estabeleceu uma parceria vencedora com Guilherme Salas e está animado para repetir a dose. Antes de chegar ao país, também atuou fortemente no automobilismo argentino, trabalhando para as equipes Honda, Chevrolet e Peugeot na TC2000.



“Estou muito agradecido pelo convite do Amadeu e da Bardahl. Sabia do interesse deles para que eu fizesse parte da equipe há algum tempo. Por algumas circunstâncias, não nos acertamos no passado, mas agora deu tudo certo. Fico feliz que meu trabalho na Stock Car esteja sendo reconhecido e agora posso dar esse passo importante de fazer parte da família Hot Car Bardahl”, declarou o engenheiro.



“É um orgulho muito grande fazer parte da equipe. Este ano teremos dois pilotos novos, mas que são bastante experientes, rápidos e nossa meta é formar um conjunto vencedor no curto prazo. Minha vontade e meu espírito competitivo estão mais latentes do que nunca. Já começamos os trabalhos e vamos transformar este esforço na oficina em um bom trabalho na pista. Queremos construir um time unido, forte, com vontade de vencer desde o primeiro dia de trabalho até a última corrida do ano”, completou Camara.

A equipe Hot Car ingressou na Stock Car em 2001 e também já disputou as divisões de acesso da categoria, como Copa Vicar, Stock Light e o Campeonato Brasileiro de Turismo. Na temporada 2014, ficou entre as 10 melhores equipes da Stock Car, conquistando pódios e vitória. O time também disputa o Mercedes-Benz Challenge, onde foi campeão da temporada 2014 e conquistou vários pódios em 2015, 16 e 17.



A temporada 2018 da Stock Car está prevista para começar no dia 10 de março, com a Corrida de Duplas. O calendário oficial ainda não foi divulgado.