Mark Webber adverte Fernando Alonso sobre competir em Le Mans e Fórmula 1

(Foto: Divulgação)

O australiano Mark Webber acredita que uma possível participação de Fernando Alonso nas 24 horas de Le Mans, deva ter uma preparação especial. Webber que abandonou a F1 para ser campeão pela Porsche no Mundial de Endurance, acredita que disputar Le Mans, exige um esforço maior.

“É um erro. São duas coisas totalmente diferentes, que te absorvem uma energia mental altíssima. Se você faz a F1, não pode permitir certas distrações”, analisou o australiano, que triunfou no WEC em 2015, ao site italiano Automoto.it.

“Digo isso após ter passado pela temporada e corrido em Le Mans. Eu, no lugar de Fernando, não faria isso. Ou você escolhe fazer Le Mans como se deve e se concentra nisso, trabalhando nas três semanas anteriores com uma concentração de louco, sem se esquecer disso no resto do ano, ou arrisca ir mal. A F1 de hoje é específica de tal forma que não permite espaços”, continuou.

Nico Hulkenberg que também partilhou F1 e Le Mans, as coisas foram mais fáceis segundo o australiano. “Era uma equipe de segundo plano na F1, que não tinha a mesma pressão, além de que ele estava em Le Mans com uma equipe que estava no topo [Porsche]. Isso simplifica muito as coisas”, disse. “Mas até mesmo ele estava distraído no fim.”

“Na F1, o empenho mental é muito forte e, para entender se vale a pena, acredito que Alonso tenha feito bem em correr em Daytona.”

Webber participou de cinco edições da 24 horas de Le Mans, nenhuma durante sua participação na F1. entre 1998 e 1999 pela Mercedes e 2014 até 2016 pela Porsche. Conquistou um segundo lugar na classe LMP1 em 2015.