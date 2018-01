Cimed Racing apresenta carro para temporada 2018 da Stock Car

(Foto: Divulgação)

A Cimed Racing saiu mais uma vez na frente na Stock Car, sendo o primeiro time a mostrar as novas cores de seu carro na temporada 2018. A equipe dos pilotos Cacá Bueno, Felipe Fraga, Marcos Gomes e Lucas Foresti usará um desenho diferente dos últimos anos, mas seguindo com as cores do Brasil como principal referência de seu patrocinador, uma empresa 100% nacional e uma das quatro maiores empresas farmacêuticas do Brasil, o Grupo Cimed.

“Iniciamos a história de nosso time próprio na Stock Car em 2013 e conquistamos quatro títulos, dois por equipe e dois por pilotos, com Marcos Gomes em 2015 e Felipe Fraga em 2016. Em 2018, vamos em busca de mais um campeonato com um novo desenho, usando as cores verde e amarelo, mostrando a paixão brasileira por esporte, e com referência também ao futebol, em ano de Copa do Mundo e como patrocinador oficial da Seleção Brasileira”, diz João Adibe, presidente do Grupo Cimed.

Assim como no futebol, os carros da equipe ostentarão duas estrelas, em alusão aos títulos de 2015 e 2016. O desenho também privilegia os melhores espaços do carro para as principais marcas do Grupo Cimed: Cimed e 1Farma nas cotas principais – cada piloto também terá outros espaços para patrocínios pessoais. A apresentação foi feita hoje em Atibaia (SP) durante a convenção anual de vendas da empresa, que também contou com palestra do técnico da Seleção Brasileira, Tite.

“O novo layout foi criado para manter nossa identidade na pista e privilegiando também a aparição de nossas marcas na mídia, um item onde a Cimed Racing é referência e tem obtido destaque há quatro anos. Em 2017, tivemos um desafio inédito com a chegada do pentacampeão Cacá Bueno e ampliamos nossa estrutura para quatro carros. Aprendemos muito no ano passado e estamos ainda mais fortes para buscar o tri”, diz William Lube, chefe da equipe Cimed Racing, que venceu três corridas em 2017 e terminou o ano como vice-campeã.

Outra novidade em 2018 será a pintura do carro de Denis Navarro, que, mesmo competindo em outro time (Cavaleiro Sports), também terá o mesmo desenho dos carros da Cimed Racing e assim ampliando a formação de cinco carros com o mesmo patrocinador principal para a temporada que começa dia 10 de março, em Interlagos, na Corrida de Duplas.

Uma das atrações desta prova será Felipe Massa, que fará sua primeira corrida oficial após a F-1 como dupla de Cacá Bueno na Cimed Racing – que também foi a primeira a anunciar seu convidado para 2018.