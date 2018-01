Ginetta apresenta protótipo para o Mundial de Endurance

(Foto: Divulgação)

A Ginetta apresentou nesta quinta-feira, 11, o seu novo protótipo, que vai disputar o Mundial de Endurance na classe LMP1. Batizado de G60-LT-P1, o LMP foi revelado durante o Autosport International em Birmingham, no Reino Unido.

Com as cores da TRS Racing Manor, é até o momento a única equipe, que vai utilizar o modelo do construtor britânico. O presidente da Ginetta, Lawrence Tomlinson, esteve ao lado do diretor técnico Ewan Baldry e do diretor esportivo da Manor, Graeme Lowdon.

"Estou encantado por finalmente poder desvendar nossa máquina mais recente para o endurance, e com o melhor momento do que no início do nosso 60º ano de fabricação", comentou Tomlinson.

"Ginetta tem uma longa história de sucesso internacional com o G55 GT4, LMP3 e G57. O LMP1 será um forte candidato no Campeonato Mundial de Endurance da FIA e Le Mans”.

"Nós temos uma ótima equipe de engenheiros de design, trabalhamos com alguns parceiros excelentes no projeto e não podemos esperar para mostrar o que o LMP1 pode fazer na pista".

O protótipo deve iniciar os testes nas próximas semanas. A equipe Manor já definiu seus pilotos, porém revelou quais são.