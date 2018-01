Alonso acredita não haver interesse de outros pilotos de F1 no Endurance

Google Plus

O espanhol Fernando Alonso enfatizou que sua participação nas 24 horas de Daytona e posteriormente Le Mans, não seja um caminho que outros piloto de Fórmula 1 devam seguir.

Competindo com o Ligier JS P217 da equipe United Autosports Alonso, terá como outro piloto da F1 na prova, Lance Stroll. Mesmo sendo uma prova de prestígio, o interesse dos pilotos da Fórmula 1 é parca.

“Eu não acredito”, disse em entrevista ao site sportscar365.com. “Já existe um, Lance Stroll, correndo conosco. Eu só o vejo fazendo isso porque ele adora correr também e ele é do Canadá e faz parte de sua cultura também, esse tipo de corridas e os campeonatos americanos”.

“Os outros caras? Eu duvido. Eu duvido porque, na Europa, normalmente focamos tudo em um campeonato só”.

“As equipes, tornaram-se cada vez mais profissionais. Há muitos treinos, muitos preparativos, muito tempo de simulador antes do início dos testes de inverno de F1, e não é fácil para os pilotos sair desse conceito”.

“Eu posso fazer isso porque com Zak Brown e a McLaren, eles têm talvez uma visão diferente, uma visão um pouco mais ampla do automobilismo, e também compartilho essa visão e estamos expandindo um pouco a marca McLaren também no automobilismo, e tentamos fazê-lo juntos”.

“Eu acho que para outros pilotos na Fórmula 1, será difícil obter essa visão”.

Alonso deixa claro que se não fosse por Zak Brown, chefe da McLaren, provavelmente não estaria competindo no endurance, nem na Fórmula Indy em 2016. “Ele é um chefe único”, disse. “Tem essa visão mais ampla do automobilismo. Ele é um gênio comercial.

“Ele ajudou muito a McLaren nos últimos dois anos, e agora ele não está ajudando a McLaren, acho que ele está ajudando o automobilismo em geral. Então compartilho sua visão completamente”.

“Ele não é apenas meu chefe, ele também é meu amigo. Eu acho que ele está fazendo grandes coisas para o esporte “.