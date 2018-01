Matheus Leist treina com carro 2018 da AJ Foyt na próxima semana em Sebring

(Foto: Divulgação)

A temporada 2018 da Indy já começou para o mais jovem piloto da categoria, o gaúcho Matheus Leist. Aos 19 anos, o brasileiro já trabalha com a equipe AJ Foyt ao lado do companheiro de equipe, o compatriota Tony Kanaan, em eventos para patrocinadores e também em constantes visitas à oficina do time. Agora, depois de trabalhar bastante nos simuladores, Matheus foca na nova missão: testar o carro na pista, nos dias 24 e 25 deste mês, no tradicional circuito misto de Sebring, na Flórida (EUA).

“Estou vivendo os dias que todo jovem piloto sonha ao chegar em uma categoria top do automobilismo: dias bem intensos aqui nos EUA, aproveitando todas as chances de acumular o máximo de informações sobre a Indy. Participamos de eventos de patrocinadores, incluindo uma convenção da ABC (principal parceira da equipe) e tive a oportunidade de atender os fãs ao lado de duas lendas do esporte, o AJ Foyt e o Tony (Kanaan)”, diz Leist, que em 2017 foi um dos principais destaques da Indy Lights ao vencer três corridas, incluindo a preliminar da Indy-500.

O bom desempenho na categoria de acesso lhe rendeu o convite para testar o Indy da Andretti ainda em 2017, sendo o mais rápido entre os novatos. Tudo isso lhe abriu portas para conversar com os times para uma vaga para a temporada completa em 2018. Agora, como piloto titular da AJ Foyt, Leist terá seu primeiro contato com o novo carro da Indy na próxima semana.

“Serão dois dias de treinos para mim e dois dias para o Tony (Kanaan), cada um já trabalhando com seu próprio carro, o que será muito positivo pois teremos como trabalhar em conjunto na pista para buscar o melhor acerto. É um chassi totalmente novo e por isso todos do time estão bem ansiosos para estes dias em Sebring, pois as primeiras impressões do shakedown foram excelentes”, diz Leist.

Além da AJ Foyt, outros times já estão testando em janeiro na pista de Sebring. No próximo mês, é a vez do oval de Phoenix receber os testes coletivos, com a presença de todos os times, nos dias 9 e 10 de fevereiro.