Fernando Rees compete pela Larbre Competition nas 24 Horas de Le Mans

Tradicional habitué do Mundial de Endurance a Larbre Competition, planeja voltar ao mundo dos protótipos em 2018. O time dirigido por Jack Leconte divulgou nesta semana, que solicitou ao ACO um pedido de inscrição de dois Ligier JS P3 para o Le Mans Cup, campeonato com protótipos LMP3. Além dos pequenos protótipos, uma solicitação para competir nas 24 Horas de Le Mans com um Ligier JS P217 na classe LMP2 também foi anunciada.

Será à 25º participação da equipe em Le Mans que completa 30 anos em 2018. Por seus boxes já passaram modelos como Porsche, Ferrari, Chrysler, Aston Martin e Saleen. Nos últimos anos a equipe vem competindo com Corvette nas classe GTE-AM. Foi em 2014 sua última participação com protótipos em Sarthe com um Morgan LMP2.

O brasileiro Fernando Rees está confirmado como um dos pilotos do Ligier. O envolvimento de Rees com a equipe vem desde 2007. Os demais pilotos serão anunciados na próxima semana.

Jack Leconte, Team Manager :“Larbre Compétition participou 24 vezes nas 24 Horas de Le Mans, mas apenas uma vez com um protótipo. Foi em 2014, com um Morgan LM P2, em uma colaboração com Jacques Nicolet e Onroak Automotive. Hoje, queremos comemorar nossos 30 anos de experiência de resistência em uma nova aventura, voltando-se para protótipos nas categorias LMP2 e LMP3. A escolha da marca Ligier parecia óbvia: isso nos permite estar presente em ambas as categorias e trabalhar novamente com a Onroak Automotive. Além disso, estamos muito satisfeitos por receber novamente o Fernando na equipe. Ele marcou no ano passado a pole position na classe GTE-AM ao volante do nosso Corvette, seria um excelente ativo para elevar nosso Ligier JS P217”.