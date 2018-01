Pipo Derani: “Espero que a IMSA tenha conseguido um equilíbrio de performance”

Google Plus

(Foto: Divulgação)

Pipo Derani inicia a temporada 2018 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship este final de semana na disputa da lendária 24 Horas de Daytona.

Dando continuidade a sua parceria de sucesso com a equipe Tequila Patrón ESM, o piloto de 24 anos vive grande expectativa para lutar por grandes resultados, como já aconteceu nas últimas duas temporadas ao lado do time.

Pilotando o carro #22 Tequila Patrón ESM Nissan DPi, ao lado dos companheiros Nicolas Lapierre (Fra) e Johannes van Overbeek (EUA), Derani espera repetir o memorável sucesso das 24 Horas de Daytona de 2016, onde ele teve papel de protagonista na conquista do título.

“Estou feliz por iniciar a temporada 2018 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship e melhor ainda começar em Daytona”, declarou Derani. “Essa corrida é muito especial e emocionante. O Johannes e eu vamos lutar por nossa segunda vitória com a equipe, depois do sucesso que tivemos em 2016”, lembrou o brasileiro.

“O Nico também estará conosco no #22 Tequila Patrón ESM Nissan DPi e tenho certeza de que ele terá uma grande performance, como sempre, e estamos o recebendo com muita alegria na equipe”, continuou.

Derani, que já participou este ano do tradicional teste ROAR no Daytona Internatioan Speedway, no início deste mês, também expressou seu desejo de que o BOP (Balanço de Performance entre os diferentes carros e motores DPi da categoria) esteja o mais equilibrado possível.

“Eu realmente espero que a IMSA tenha conseguido um equilíbrio na performance de cada competidor, para que todos tenham chances reais de lutar pela vitória, para que ela fique com a melhor equipe e os melhores pilotos”, completou o brasileiro.

A 56ª edição das 24 Horas de Daytona terá sua largada neste sábado (27) a partir das 14h40 (local, 17h40 de Brasília). Os treinos livres e classificatórios acontecerão na quinta (25) e sexta-feira (26).