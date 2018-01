Fórmula Vee recebe pilotos ingleses na abertura da temporada 2018 em Interlagos

(Foto: Divulgação)

A Fórmula Vee abre a temporada 2018 neste fim de semana, em Interlagos, com a primeira etapa do Campeonato Paulista. E a categoria terá dois convidados internacionais: o inglês Brent Gilkes e a filha Megan, de 17 anos, que irão competir juntos.

Brent Gilkes foi campeão inglês de kart e fez parte entre 1982 e 1983 da Nigel Mansell Racing, a equipe do campeão mundial de Fórmula 1 e Fórmula Indy. Radicado no Canadá, ele foi campeão nacional de Fórmula Vee em 2001.

Esta será a prova de despedida de Brent em competições de fórmula. “Este é o momento ideal para encerrar esta etapa na minha carreira. Eu comecei a competir em Silverstone e agora encerro em Interlagos, outro templo do automobilismo mundial, e justamente ao lado de minha filha. Será muito especial”, disse.

Megan é uma das jovens revelações do automobilismo canadense. Ela compete desde os 9 anos e foi campeã nacional de kart. Desde 2016, disputa provas de fórmula, inclusive nos EUA, onde conquistou um segundo lugar e chegou a correr em Indianápolis.

No ano passado, Megan disputou junto com o brasileiro Murillo Latorre a etapa de Toronto da Challenge Cup Series, associação de pilotos de FVee do Canadá e EUA. Murillo venceu a prova, e Megan foi a terceira colocada.

A jovem piloto é uma das integrantes do projeto “Dare To Be Different”, que incentiva mulheres a competir no automobilismo no Canadá e nos EUA.

A participação de Brent e Megan em Interlagos faz parte da parceria internacional entre a Fórmula Vee Brasil e a Challenge Cup Series. Pelo acordo, pilotos competem fora de seu país e recebem o carro, sem custo, e pagam apenas as despesas de viagem. Em 2017, Murillo Latorre competiu em todas as etapas e ficou com o título da Challenge.

O Campeonato Paulista de Fórmula Vee terá este ano dez etapas, com 20 provas em Interlagos. Neste fim de semana, as primeiras corridas serão disputadas no sábado, às 10h40, e no domingo, às 11h30.

A programação do fim de semana começa já nesta quinta-feira, feriado de aniversário de São Paulo, com drive day, curso de pilotagem e treino livre. Ainda há vagas. Para mais informações e para se inscrever, acesse www.fvee.com.br

Confira as datas das dez etapas do Campeonato Paulista de Fórmula Vee 2018: