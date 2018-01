Christian Fittipaldi e Felipe Nasr na briga pela vitória nas 24 Horas de Daytona

Filipe Albuquerque, João Barbosa e Christian Fittipaldi (da esq. para a dir.) (José Mário Dias)

O IMSA WeatherTech Sportscar Championship dá a largada para 2018 neste final de semana com a disputa da 56ª edição das 24 Horas de Daytona. Com um grid estrelado, a equipe Action Express Racing – uma das maiores vencedoras da categoria – terá dois brasileiros na briga pela vitória.

Bicampeão da lendária 24 Horas (2004 e 2014), Christian Fittipaldi estará a bordo do #5 Mustang Sampling Cadillac DPi-V.R da equipe, ao lado dos portugueses João Barbosa e Filipe Albuquerque. Já Felipe Nasr fará sua primeira temporada completa com o time no #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R e terá como companheiros o norte-americano Eric Curran e os britânicos Stuart Middleton e Mike Conway.

A prova terá sua largada neste sábado (dia 27), a partir das 17h40 de Brasília (14h40 local). Os treinos livres e classificatórios acontecerão na quinta (25) e sexta-feira (26). Cinquenta carros estão inscritos na disputa no Daytona International Speedway, divididos nas categorias Protótipo, GT Le Mans e GT Daytona. O Fox Sports 2 transmitirá a largada e chegada ao vivo no Brasil, bem como algumas janelas da disputa (sábado das 19h30 às 23 horas e domingo das 11 às 13h30).

Tetracampeão do Campeonato Norte-americano de Endurance (2014, 15, 16 e 17) e bicampeão do IMSA (2014 e 15), Fittipaldi está animado para o início de mais uma temporada. Será a terceira vez consecutiva que ele, Barbosa e Albuquerque disputam as 24 Horas de Daytona juntos. No ano passado, o trio largou na pole e perdeu a vitória nas curvas finais, após Albuquerque levar um toque, terminando em segundo.

“Estou na contagem regressiva deste tipo de corrida na minha carreira, não atrás de recordes como alguns destes pilotos que estão na casa dos 20 anos”, lembrou Fittipaldi, que acabou de completar 47 anos no último domingo (21). “Quero aproveitar cada oportunidade para brigar pela vitória, porque você nunca sabe quando poderá ter essa chance novamente. Ficamos tão perto no ano passado, mas não foi como gostaríamos”, continuou o experiente piloto, que disputou as principais categorias do automobilismo mundial como F-1, Indy e NASCAR.

“Nos preparamos muito para este ano. O pessoal da Mustang Sampling fez um grande trabalho com o carro. Acredito que o João, o Filipe e eu vamos ter uma boa vantagem em virtude disso. A Cadillac dominou o campeonato do ano passado, então temos um carro rápido e confiável. Queremos capitalizar isso para a temporada e obviamente nas 24 Horas de Daytona também”, completou Fittipaldi, que este ano correrá as provas longas da temporada e também executará a função de diretor esportivo da equipe.

Já o brasiliense Felipe Nasr inicia um novo desafio, disputando a temporada completa pela equipe Action Express Racing ao lado do companheiro Eric Curran, campeão do IMSA em 2016. Em Daytona, a dupla regular do #31 Whelen Engineering Cadillac estará ao lado dos britânicos Mike Conway e Stuart Middleton. O brasileiro, que correu na Fórmula 1 até 2016, já disputou as 24 Horas de Daytona com a equipe em 2013, após vencer o Sunoco Challenge. Em 2012, correndo por outro time, Nasr já havia conquistado um pódio em Daytona, chegando em terceiro.

“Eu sempre quis voltar ao IMSA e finalmente estou aqui”, comemorou. “A equipe está realmente focada e nos sentimos muito confiantes com o carro. No classificatório do ROAR, demos o nosso máximo e terminamos em primeiro, mas os carros que estão entre os líderes estão bem próximos. Estou muito feliz com a performance do Cadillac”, disse o piloto de 25 anos.

“Quando eu corri aqui em 2012, foi uma das melhores experiências da minha carreira. O IMSA está crescendo, há um grid muito forte e é maravilhoso para um piloto estar competindo em Daytona. Já tive um terceiro lugar e agora quero muito brigar pela vitória”, finalizou Nasr.