"Não quero participar de especulações", diz Massa sobre possível acordo com a Williams

Felipe Massa (Foto: Reprodução/ IG Esporte)

Após ter se aposentado no final da temporada de 2016 da Fórmula 1, Felipe Massa tem causado um alvoroço sobre seu retorno à Williams. Isso porque a imprensa italiana tem comunicado que o piloto aceitou uma oferta de Claire Williams, vice-diretor da equipe inglesa para que ele substitua Valtteri Bottas em 2017, que está de saída para a Mercedes no lugar de Nico Rosberg, atual campeão da competição e que decidiu abandonar as corridas depois do triunfo. "Não tenho nada a dizer. Não quero participar de especulações. Tudo o que foi dito até agora não é oficial", disse Massa.

De acordo com reportagem da TV italiana Sky, Felipe teria assinado um contrato de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 21 milhões) para disputar a próxima temporada pela escuderia britânica, mas seu retorno seria anulado caso Bottas não vá, de fato, para a Mercedes.

A Williams quer manter pelo menos um de seus pilotos experientes para dar continuidade aos projetos na próxima temporada e para passar responsabilidade ao novato Lance Stroll, de 18 anos, que estreia na Fórmula 1 no ano que vem. Com a volta do brasileiro, o patrocínio com a Martini seria prolongado, já que Felipe Massa tem 35 anos e a marca de bebidas italiana exige que um dos pilotos tenha mais de 25 anos para a divulgação nas corridas.