Toto Wolff assegura que Mercedes foi mais forte em 2016

Pilotos da Mercedes (Foto: Reprodução/ LAT)

Mesmo com os problemas e desafios enfrentados pela Mercedes na temporada de 2016 na Fórmula 1, o diretor-executivo, Toto Wolff, assegurou que a equipe foi mais forte do que no ano anterior. Lewis Hamilton teve dificuldades nas primeiras corridas, e quando seu carro bateu com o de Nico Rosberg no Grande Prêmio da Espanha, levando os dois para fora da corrida, o piloto perdeu pontos na competição, além da liderança.

No GP da Malásia, Hamilton sofreu mais um contratempo. Rosberg tirou a boa vantagem do britânico e acabou ganhando o título da temporada da F1. Wolff admitiu que foi um ano resistente para a Mercedes, mas que a equipe é mais forte para ela. "2016 foi um ano notável. Nossa equipe quebrou recordes na história, perseguimos nossos objetivos com paixão e determinação, e fomos testados em cada turno por desafios inesperados. Nico foi coroado campeão e depois saiu do palco. Livi precisava de força para lidar com a derrota com compostura e dignidade. Comemoramos nosso sucesso e aprendemos com nossos erros. Por todos esses momentos, temos surgido mais forte e mais capaz de enfrentar juntos a estrada à frente", afirmou o ex-piloto.

Ainda de acordo com o empresário, a Mercedes buscará, em 2017, enfrentar outros desafios para conquistar um novo título. "Nossos valores foram as pedras fundamentais de três campeonatos mundiais e não haverá nenhum compromisso enquanto começamos nossa busca por um quarto em 2017. Agora é tempo para alguns dias longe do mundo da corrida, para ser apreciado entre a família e amigos. Recarregar as baterias para os maiores desafios pela frente" disse Wolff, que finaliza: "Vamos enfrentar novas regras, dar as boas-vindas a um novo piloto de corrida e assumir rivais ainda mais fortes, para testar o caráter, a força e a capacidade de nossa equipe."

A Mercedes não fará nenhum anúncio sobre a lista de pilotos do próximo ano antes do dia 3 de janeiro, quando a equipe voltar ao trabalho.