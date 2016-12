Newey busca mudanças na aerodinâmica da Red Bull

Adrian Newey (Foto: Reprodução/ Sky Sports)

O projetista da Red Bull, Adrian Newey, tem buscado novas aerodinâmicas para a escuderia britânica na temporada de 2017. De acordo com Christian Horner, chefe da equipe, Newey supervisionou, durante sua extensa carreira na Fórmula 1, o design dos carros da Williams, McLaren e os mais recentes da Red Bull, e quer introduzir novas regulamentações para fazer com que os carros fiquem até cinco segundos mais rápidos por volta no próximo ano. O projeto também prevê pneus mais largos.

Com as novas regras, Horner acredita que a motivação de Newey definirá os pontos fortes da Red Bull na próxima temporada. "Adrian ficou viciado com a Fórmula 1. Ele está dividindo o seu tempo entre o nosso projeto Aston Martin e Fórmula 1, e com certeza ele está se sentindo mais revigorado e entusiasmado. É claro que as novas regulamentações representam um desafio para todos os departamentos técnicos. Eu acho que nós temos um grupo forte e espero que eles possam fazer um bom trabalho", disse o dirigente esportivo.

A Red Bull pretende apresentar carros mais atraentes da geração atual e melhorar o desempenho dos pilotos nas pistas. "Estamos envolvidos muito fortemente. Eu acho que os carros vão ficar muito bons com o resultado ", finalizou Honer.