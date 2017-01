Pascal Werhlein é confirmado como piloto da Sauber em 2017

Getty Images

A equipe Sauber anunciou na manha desta segunda (16), que Pascal Wehrlein irá se juntar à a equipe na temporada de 2017 da F1. O alemão que teve Rio Haryanto e Felipe Nasr como concorrentes por essa vaga na equipe suíça.



Com este anuncio agora é apenas questão de tempo para a equipe Mercedes anunciar Valtteri Bottas como o novo companheiro de equipe de Lewis Hamilton, isso porque Wehrlein também estava na briga por essa vaga na Mercedes mas devido a sua falta de experiência e com um novo regulamento que pode embaralhar o grid em 2017 a equipe alemã preferiu não arriscar em colocar o jovem alemão ao lado de Hamilton.

Além disso outro anuncio deverá ser feito que é o do brasileiro Felipe Massa que sairá da sua repentina aposentadoria para assumir o lugar de Valtteri Bottas na Williams.



"Estou muito contente de fazer parte da equipe Sauber F1Team em 2017 na F1. É um novo desafio em uma nova equipe e estou muito emocionado e ansioso por está nova aventura. Nosso objetivo é mantermos no meio do grid e marcarmos pontos de forma regular. Farei todo o possível para fazer a Sauber crescer. Quero agradecer a Sauber por confiar em mim e dar está oportunidade, além disso gostaria também de agradecer a Mercedes pelo seu apoio", disse Pascal após ser anunciado.



A chefe da equipe Sauber, Monisha Kaltenborn, também fez questão de dizer algumas palavras sobre o seu novo piloto. "Pascal tem mostrado seu talento ao longo de toda sua carreira em diferentes categorias. No ano passado em sua temporada de estreia na F1, ele provou todo o seu potencial após marcar um ponto no GP da Áustria em Spielberg".



"Certamente há muito mais para vir de Pascal e queremos dar-lhe a oportunidade de crescer mais e aprender. Estou confiante que Marcus e Pascal vão formar uma grande dupla para 2017", afirmou Monisha.