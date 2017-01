Felipe Massa volta a Fórmula 1. Valtteri Bottas ocupava vaga de Nico Rosberg na Mercedes

Getty Images

A segunda-feira (16), está sendo marcada pelas mudanças e confirmação da famosa "dança das cadeiras" na Fórmula1. Pascal Wehrlein sendo anunciado na Sauber e a Williams anunciando a retorno de Felipe Massa à equipe para 2017 no lugar de Valtteri Bottas que agora será o novo companheiro de equipe da Lewis Hamilton na Mercedes.



Com os anúncios de hoje a novela de quem seria o substituto de Nico Rosberg na Mercedes acabaram, após quase 2 meses de rumores e especulações. Entretanto para tudo ficar perfeito agora falta apenas o anuncio oficial da Mercedes.

O brasileiro Felipe Massa volta à Williams após ter tido algumas semanas de aposentadoria, mas isso deve ao fato de que a equipe de Grove irá contar muito com a experiência dele ainda mais no atual momento que eles terão que lidar com um novo regulamento e com um jovem inexperiente, Lance Stroll, que graças ao pai bilionário e um pouco de seu talento conseguiu garantir uma vaga na equipe Williams para 2017 logo após Massa ter anunciado a aposentadoria. Mas ninguém esperava que Nico Rosberg ao final do campeonato anunciasse sua retirada da categoria o que causou todo um reboliço mas que foi muito importante para nós brasileiros já que com Felipe Nasr deve ficar de fora da categoria em 2017 com isso o retorno de Felipe Massa vem em uma hora boa, assim não corremos o perigo de ficar sem um brasileiro no grid no próximo ano.

"Estou muito feliz em ter uma oportunidade de volta a Williams. Eu deseja correr em algum lugar em 2017, mas a Williams é uma equipe do coração e tenho respeito por tudo que estão tentando alcançar.".



"Valtteri tem um grande oportunidade, dado aos acontecimentos durante o inverno, desejo-lhe tudo de melhor na Mercedes".



"Quando me ofereceram a oportunidade de ajudar a Williams em 2017, senti que era a coisa certa a se fazer. Eu claramente não perdi meu entusiasmo para as corridas e estou extremamente motivado em estar voltando para guiar o FW40", declarou Felipe Massa.

Claire Williams também aproveitou para dizer algumas sobre Felipe e Valtteri.

"Estou muito feliz que Felipe tenha concordado em sair da aposentadoria para fazer parte da nossa campanha de 2017. Com Valtteri tendo uma oportunidade única de se juntar aos atuais campeões de construtores, temos trabalhado muito para garantir que um acordo pudesse ser feito com a Mercedes para dar a Valtteri está oportunidade fantástica".



"Valtteri tem sido parte da família Williams desde 2010, naquela época provou ter um grande talento, assegurando nove pódios para a nós. Gostaria de aproveitar esta oportunidade e agradecê-lo em nome de toda a equipe, e desejar-lhe uma temporada bem sucedida na Mercedes".



"Felipe sempre foi um mebro muito amado da família Williams, e ter a oportunidade de trabalhar com ele novamente é algo que todos nós queríamos. Felipe retorna trazendo estabilidade, experiência e talento para nós ajudar a avançar. Ele é um grande trunfo para nós", concluiu Claire Williams.