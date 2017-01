Agora na Mercedes, Valtteri Bottas espera ter bom relacionamento com Lewis Hamilton

(Foto: Chris Medland / LAT)

Um dos grandes desafios do novo piloto da Mercedes Valtteri Bottas, é o seu relacionamento com Lewis Hamilton. Na história recente da equipe, Hamilton e Nico Rosberg, protagonizaram uma grande “guerra” tanto nas pistas, quanto nos bastidores.

Bottas que estreou na Fórmula 1, pela Williams, não tem nenhuma vitória na categoria. O Finlandês, tem como principal objetivo na nova equipe, a vitória. "Eu tenho nove pódios com a Williams, eu ainda estou na busca pela minha primeira vitória, então essa é a primeira missão e então nós iremos lutar por ela", disse Bottas, em entrevista ao site Racer.com. "Eu acho que com Lewis vamos ter um emparelhamento fortes. Eu o respeito como piloto e como pessoa. Ele é rápido. Todo mundo sabe o quão rápido ele é, ele é uma grande referência para mim.”

"Tenho certeza que vamos estar perto e lutando juntos, mas o principal é que eu tenho certeza que nós vamos trabalhar como uma equipe, tanto quanto pudermos. Teremos um bom espírito e ambos vamos lutar pelo campeonato.”

A Mercedes não confirmou qual a duração do contrato de Bottas. Segundo especulações, o compromisso com a equipe se encerra no final deste ano, e sua renovação, depende muito dos resultados obtidos.

"Estou pronto para trabalhar duro, para provar a mim mesmo e para a equipe, minhas habilidades. Será uma temporada desafiadora e se juntar a uma nova equipe, dá mais trabalho do que o normal. Estou 100% pronto para isso. Estou treinando duro para melhorar minha condição física. Estou cheio de energia e pronto para começar a trabalhar para este ano e espero que muitos mais venham junto da Mercedes."

Bottas, enaltece sua passagem pela Williams. Para o piloto, foi um grande aprendizado. "Eu tive grandes momentos lá, começando como piloto de testes em 2010. Estou muito orgulhoso do que conseguimos juntos e eu deixo a equipe com memórias muito boas. Minha estréia na F1, os meus primeiros pontos e nove pódios todos vieram com os rapazes e as garotas do Grove, por isso devo agradecer a todos e desejo-lhes o melhor para o futuro.” Finalizou.