Novos F1 serão 40 km/h mais rápidos nas curvas, aponta FIA

(Foto: Divulgação F1)

A temporada 2017 da Fórmula 1, trará mudanças na concepção dos carros. Uma das principais é a adoção de pneus maiores. O carro também terá novas medidas, ficando mais largo. Outras alterações ficam por conta dos aerofólios, que também ficarão maiores. Como resultado, é esperado uma maior aderência, e consequentemente uma maior velocidade, principalmente em curvas.

Para o diretor de corridas da F1, Laurent Mekies, grande parte dos circuitos, vão ter que passar por modificações para se adequar as novas velocidades.v"Cada equipe foi convidada a fornecer os dados obtidos nos simuladores", explicou Mekis, durante o Autosport International Show. "Usamos essas informações para alimentar nosso software de simulação.”

"Em todas a pistas de 2017, a velocidade em curva é muito maior, chegando a ser 40 km/h, mais rápida do que em 2016.”

"Cada pista, vai uma atualização. Esse processo está em andamento, estamos fazendo isso na ordem do campeonato para ser perfeitamente honesto. Portanto, nem todas as faixas passaram por essas mudanças.”

O circuito de Albert Park, onde ocorre a abertura do campeonato na Austrália, já está passando por modificações. As principais são na curvas 1, 6 e 14, que terão novas barreiras de pneus. Já a curva 12, um dos pontos de maior velocidade do circuito, terá um novo sistema de absorção de impactos.