Acionistas da Liberty Media, assentem sobre plano de compra da Fórmula 1

(Foto: Divulgação F1)

O processo de aquisição da Fórmula 1, pelo grupo Libery Media, estão caminhando em passos largos. Em reunião nesta terça (17), acionistas, votaram a favor da oferta de compra. Também foi decidido que o grupo passa a se chamar “Formula One Group”.

A Liberty, já possuía 19,1% e ações da F1. O montante segregado para aumentar este número passa de 1,55 bilhões de dólares. Após as negociações, foi divulgado maiores detalhes, dos planos da Liberty para a F1.

"Os titulares de ações ordinárias com direito a voto aprovaram, uma proposta relativa à emissão de ações ordinárias da série C da Liberty Media em conexão com a sua proposta relativa à adoção da alteração e retificação do certificado de incorporação autorizando a Liberty Media a atualizar seu nome de "Grupo de Mídia" e do "Liberty Media Common Stock "para o" Formula One Group "e "Liberty Formula One Common Stock," respectively.", respectivamente."

A compra ainda depende da aprovação da FIA. A direção da entidade convocou uma reunião extraordinário para esta quarta (18). A compra da F1, deve se concretizar totalmente, ainda no primeiro trimestre de 2017.