McLaren pode trocar tradicional cor prata pela laranja em 2017

(Foto: Divulgação)

A McLaren pode trocar o tradicional prata, por sua cor original, o Laranja. A informação foi dada por Zak Brown, diretor executivo da equipe. A mudança, vem depois da saída de Ron Dennis do comando do time britânico.

Durante o Autosport International Show, o dirigente deu mais detalhes da nova postura da equipe, pós saída de Denis. "Nós mostramos o que queríamos, e nossa equipe de design se mostrou empolgada. Estamos muito animado para o nosso futuro", disse ele.

"Acabamos de finalizar o desenho do carro e acho que os fãs vão ficar animados em descobrir que evoluimos, tanto tecnicamente quanto visualmente". A equipe também postou em sua conta do twitter, o anúncio do lançamento marcado para o dia 24 de fevereiro, em cores laranja.

Os últimos lançamentos da Mclarem, sempre foram marcados por críticas, por parte do fãs. Muitos cobram uma maior ousadia, já que nos último anos, o prata em seus mais diversos tons, monopilizaram os monopostos da equipe. Enquanto esteve a frente da equipe, Ron Dennis, sempre tratou o assunto com reticencia.

"Nós tivemos as mesmas discussões dentro da equipe: todas essas pessoas estavam dizendo, por que não fazemos o laranja - porque essa era a cor antiga de McLaren?" Disse Dennis antes da campanha de 2015.

"Bem, eu digo, 'você acabou de responder - foi a antiga cor de McLaren Por que diabos nós queremos ir voltar no tempo.?"

"Então, o que você faz? Você cria um design esteticamente agradável? Mas com qual finalidade?"

"Este é o uniforme da McLaren. Tem sido sempre uma combinação destas cores, e isso só vai mudar por razões comerciais."

"Não vai mudar apenas para fazer algumas pessoas na empresa mais felizes, porque uns querem laranja, outros amarelo."

Segundo fontes ouvidas pelo site motorsport.com, a mudança é extremamente radical. A última vez que um carro da equipe correu com a cor laranja, foi na extinta Can-Am e na F1, entre 1968 e 1971. Em testes de pré temporada, a cor apareceu nos carros em 1997, 1998 e 2006.