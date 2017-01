FIA aprova compra da Fórmula 1 pela Liberty Media

Google Plus

(Foto: Divulgação)

Foi confirmado na tarde desta quarta (18), a compra da Fórmula 1 pela Liberty Media. A decisão se deu, em reunião extraordinária do Conselho Mundial de Automobilismo em Genebra. A confirmação, vei dois dias, após os acionistas da Liberty aprovarem a compra. Durante a reunião da FIA, a Liberty reiterou o pedido de 100% das ações da Delta Topco, empresa que adminstra a F1.

Em nota a Liberty, Formula One Group e a FIA pretendem colaborar para criar uma relação construtiva que assegure o sucesso contínuo e o desenvolvimento do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 ao longo dos anos.

"A decisão do Conselho Mundial de Automobilismo confirma a crença da FIA de que a Liberty, como uma organização de mídia de renome, com experiência em esporte e entretenimento, está claramente bem posicionada para garantir o desenvolvimento contínuo da Fórmula 1.”

"A FIA detém uma participação de 1% na Delta Topco. Como parte da venda pela CVC à Liberty Media Corporation, e de acordo entre a FIA e a Fórmula One Group, a FIA acompanha o processo de venda, nas mesmas condições que a CVC e todos os demais acionistas.

"A FIA espera trabalhar com os novos proprietários da Fórmula 1 para desenvolver ainda mais o incrível espetáculo global que é o Campeonato Mundial de Fórmula 1, para todas as partes interessadas".

Com o apoio da FIA sendo o último grande obstáculo, a Liberty, espera completar sua aquisição até o final de março.