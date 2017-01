Bernie Ecclestone: "Meu futuro na F1, depende da Liberty Media"

(Foto: Divulgação)

O futuro de Bernie Ecclestone, a frente da organização da Fórmula 1, é incerto. Após o aceite da FIA, sobre a venda da F1 para o grupo de mídia Liberty, mudanças substanciais devem acontecer na categoria.

Em entrevista a Association Press, nesta quinta (19), Ecclestone espera a concretização das negociações para descobrir qual é seu papel na nova Fórmula 1: "Teremos que ver como criamos a empresa", disse ele. "Não é um caso de meus termos, é um caso de vamos dar uma olhada e ver qual caminho eles vão tomar.”

"É algo que teria acontecido de qualquer maneira.Nós precisamos fazer algo juntos. Nós estávamos no meio disso tudo. Eu estava ciente da compra e dos desdobramentos e pensei:'vamos esperar porque eles são donos da empresa e cabe a eles decidir quem ou o que eles querem'."

A Liberty já falou publicamente em mudanças no calendário da categoria, fazendo corridas em lugares e regiões onde as pessoas conhecem e consomem Fórmula 1, bem como utilizar mais as plataformas digitais, mudanças sempre encaradas por Ecclestone com reticência.

O dirigente acredita que um grupo de transição seja montado. "Na verdade, vamos tentar reunir pessoas que possam cuidar de todas as coisas, patrocínio e coisas assim. Como eu disse, vamos ver como vamos operar." Finalizou.