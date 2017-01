Pastor Maldonado diz ter negociado com Sauber para 2017 e desmente boatos sobre ida à Fórmula Indy

O venezuelano ainda não sabe o que fará da carreira em 2017 (Foto: Clive Mason/Getty Images)

Todos os anos, vários pilotos buscam conseguir uma vaga na Fórmula 1. Desde novatos a bem rodados, muitos fazem o que podem nos bastidores para conquistarem seu espaço em uma das equipes da categoria. E não são apenas os jovens: pilotos que já passaram pelo certame recentemente também procuram ter uma chance (nesse caso, a segunda). E um dos principais exemplos atuais é o de Pastor Maldonado.

Apesar de ter deixado a F1 após a temporada de 2015, o venezuelano ainda é um dos nomes mais lembrados por muitos fãs entre os pilotos recentes que passaram por lá, especialmente pelas suas batidas. A fama que construiu com seus vários acidentes em suas passagens por Williams e Lotus (hoje Renault) entre 2011 e 2015 gerou muitas brincadeiras entre os aficionados das corridas, mas parecia ter afastado muitas equipes de darem-lhe uma chance. Porém, o que ninguém sabia era que Maldonado esteve perto de conseguir uma vaga para 2017.

Em entrevista nesta sexta-feira ao site Motorsport.com, o ex-piloto do #13 falou sobre o seu futuro, já que atualmente não está em nenhuma categoria. Ele afirmou que ainda tem interesse na F1, mas que espera voltar apenas com as devidas condições. Pastor também disse ter tido chances de ir para a Sauber neste ano depois de todo o tremor causado no mercado após a aposentadoria surpresa do campeão mundial Nico Rosberg, mas a negociação, que chegou a acontecer, não foi para a frente. A equipe suíça optou por manter o sueco Marcus Ericsson e trazer da Manor o alemão Pascal Wehrlein, substituindo o brasileiro Felipe Nasr.

“Eu avaliei as opções e ainda estou considerando todas as possibilidades sobre continuar com um programa profissional adequado, e claramente a F1 é uma das categorias que me interessa. Eu tive a chance de voltar, mas só queria fazer isso com as condições corretas, não as que eu tive na minha antiga experiência. Depois da saída de Rosberg, isso poderia ter criado um efeito dominó que me garantiria uma boa chance, mas as coisas foram diferentes”, disse Maldonado.

“Alternativamente, houve uma chance de ir para a Sauber, que é uma boa equipe com muita experiência, mas está em um momento difícil. Decidimos no final que as condições não eram as corretas para satisfazer ambos os lados. É um período complicado para muitas equipes na F1, não apenas a Sauber, porque suas escolhas são ditadas por motivos econômicos”, acrescentou. Curiosamente, Maldonado perdeu a vaga que já tinha confirmada na Renault em 2016 justamente graças ao fim de seu grande patrocínio da petrolífera estatal venezuelana PDVSA.

Maldonado tem uma vitória na Fórmula 1, no GP da Espanha de 2012 (Foto: Mark Thompson/Getty Images)

Maldonado também falou sobre as suas chances em outras categorias. O ex-F1 comentou os recentes rumores ligando seu nome a uma vaga na KV Racing para a próxima temporada da Fórmula Indy. Apesar de lembrar que foi convidado pela mesma equipe para assistir uma corrida da categoria no ano passado (Iowa), tratou de desmentir os boatos, afirmando que não há nada concreto com ninguém.

Por fim, ele também afirmou estar de olho em categorias como a Fórmula E e até mesmo certames fora do espectro dos monopostos, como o Mundial de Endurance (WEC). Mesmo assim, voltou a repetir que não existe nenhum acerto com nenhuma parte, e que apesar de querer voltar ao automobilismo, apenas o fará se enxergar as devidas condições para isso.

“Eu escuto muitos rumores sobre mim, mas a notícia nunca partiu de minha parte. No ano passado, estive em uma corrida da Indy cujo fui convidado (Iowa) e alguns ligaram essa minha visita a uma possível vaga para correr lá. No momento não há nada concreto, e nesse caso eu também só aceitarei alguma proposta caso acredite em sua qualidade e que possa me dar as condições corretas para uma boa temporada”, afirmou.

“Sim, eu tenho visto um espectro completo de 360º de opções. Tem o WEC, a Indy e também a Fórmula E. Mas no momento eu não tenho nenhum acerto com nada. Enquanto não achar a chance certa, continuarei quieto. Sim, eu quero voltar às pistas, mas apenas se puder fazer isso direito”, complementou.

Pastor Maldonado esteve na Fórmula 1 entre 2011 e 2015, com passagens por Williams (2011-13) e Lotus (2014-15). Foram 95 corridas disputadas, com uma pole position e uma vitória no currículo, ambas no Grande Prêmio da Espanha de 2012, que também foi a última vitória da equipe Williams até então.