Pirelli acredita que novas regras da F1, possam dificultar ultrapassagens

A Pirelli, fornecedora exclusiva de pneus para a Fórmula 1, lançou um alerta sobre as novas regras que vão entrar em vigor em 2017. Para a empresa, as novas configurações dos carros, podem dificultar as ultrapassagens.

Uma das novidades para a temporada 2017, são as novas dimensões dos pneus. Mais largos, deve aumentar o grip dos carros, bem como aumentar a velocidade em curvas. Os compostos terão uma maior durabilidade, bem como características térmicas diferentes, se comparados com os utilizados em 2016. Para a Pirelli, a disparidade entre as equipes, resultem em poucas ultrapassagens.

Para o diretor de competições da Pirelli, Paul Hembrey, as chances do desenvolvimento e pesquisa de pneus, podem ter sido em vão. As novas regras aerodinâmicas, poderiam atrapalhar mais do que ajudar. "Eu acho que os pilotos vão gostar, porque com esse nível de desempenho, vai dar para eles um novo desafio físico.” Disse em entrevista ao site motorsports.com. "Mas o verdadeiro impacto da ultrapassagem será baixo para o desempenho relativo dos carros. Se o desempenho dos carros é muito próximo, então pode haver chances, se não forem, então será uma procissão."

Ao contrário dos últimos anos, os pneus para a próxima temporada, irão se desgastar de forma mais gradual. Para o dirigente, esta nova configuração, pode resultar em “duas corridas” dentro de uma. Quando questionado sobre esta nova metodologia de pneus, e comparando com a do início de 2012, quando sete pilotos venceram as sete primeiras etapas do calendário, Hembery foi enfático. "Vai ser completamente o oposto disso, mas isso é o que o esporte nos pediu para fazer.”

"Foi pedido que fizéssemos pneus de alta degradação em 2011, e agora estamos sendo convidados a fazer outra coisa. Pilotos e equipes foram questionados, sobre qual tipo de pneu queriam.”

"Em qualquer desses assuntos, há sempre alguns profissionais, a favor e contra. Acho que saberemos depois de cinco ou seis corridas se o que fizemos é certo ou errado.”

Pilotos podem ser beneficiados

Descrente sobre a próxima temporada, Hembery, acredita que os novos pneus possam proporcionar aos pilotos, uma condução mais rápida, bem como uma maior aproximação dos adversários.

"Nos últimos seis anos criamos um desafio para as equipes e pilotos, um desafio térmico onde você deve gerenciar o superaquecimento e degradação", disse ele.

"Agora nós estamos indo para o posto disso. O aquecimento térmico será reduzido significativamente e os níveis de desgaste também, assim que os pilotos podem ultrapassar, ou tentar ultrapassar mais agressivamente, não entrando em um cenário de superaquecendo."

"Isso precisa ser combinado, naturalmente, com as mudanças aerodinâmicas que reduzem o nível o downforce, na frente do carro, o que, combinado com os pneus, deve permitir que os pilotos, consigam realizar manobras de ultrapassagem mais agressivas.”

"Mas do outro lado, haverá mais saídas de pista, nas curvas, e isso não vai ajudar a ultrapassar porque os pilotos não realizar a curva sem problemas.”