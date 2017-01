Ross Brawn quer regras mais simples para a Fórmula 1

(Foto: Divulgação)

Tornar a Fórmula 1 mais divertida e emocionante para equipes e fãs. Este é o principal objetivo de Ross Brawn, empossado na última segunda (23) como diretor geral categoria.

Durante o período de transição e compra da Liberty Media, Brawn, atuou como consultor da empresa americana. “Estou me especializando no lado esportivo", disse ele à BBC 5 Live. "Quero desenvolver junto com todos os outros interessados ​​na F1, equipes, FIA e assim por diante, é ter uma visão de onde queremos estar nos próximos anos.”

"Eu sinto e sei por experiência que a F1 tende a ser reativa, tem um problema, reage e tenta encontrar uma solução, mas raramente tem a visão de esperar três a cinco anos, para que isso aconteça.”

"Então eu acho que nós sabemos o que os fãs querem: eles querem entretenimento, eles querem corridas próximas, eles querem ser capazes de entender o que está acontecendo. E eu acho que todos concordam com isso. Vamos encontrar o caminho com todas as outras equipes e todas as outras pessoas envolvidas para conseguir isso. Brawn reconheceu que as regras, e as corridas, são atualmente muito complicadas."

"Eu acho que a simplicidade é um objetivo-chave para o futuro", disse ele. "Eu assisti a F1 nos últimos anos como espectador, e há momentos em que mesmo eu não tenho certeza do que está acontecendo na corrida."

"E é um grande esporte, é uma combinação fabulosa dos pilotos e suas personalidades, concorrência, carros e tudo mais. Só precisamos analisar onde melhorar o show."

"Eu acho que os fãs querem corridas, e não temos visto muito disso. Vimos uma grande competição entre dois pilotos na mesma equipe nos últimos anos, e isso não é culpa da Mercedes. Eles fizeram um trabalho fabuloso. Eu acho que os fãs querem corridas, eles querem entender o que está acontecendo na corrida."

"Há diferentes tipos de fãs, é claro, e é aí que a complicação vem. Há fãs que vêm para as corridas, há os fãs que assistem TV, há os fãs que assistem através de outras mídias. É encontrar um equilíbrio entre todos é difícil."

"Queremos que a corrida, por exemplo, seja tão grande quanto podemos fazer, então quando você chega a uma corrida para um fim de semana, você está entretido do começo ao fim."

Circuitos tradicionais precisam ficar

Brawn insistiu que o Grande Prêmio da Grã-Bretanha e outras corridas tradicionais permanecerão no calendário da F1 após a aquisição da Liberty Media.

"Acho que Silverstone é muito importante", disse Brawn. "Acho que o núcleo da F1 é a tradição.”

"Muitos dos novos circuitos são muito emocionantes e trazem seu próprio elemento para a F1, mas eles estão aqui, por causa do show que inclui Mônaco, Silverstone, inclui Monza, inclui Hockenheim ou Nurburgring.”

"Você ainda tem que manter essas tradições na F1. Todos os promotores estão sob pressão, e no próximo período temos de rever tudo isso e ver o que pode ser feito."

Momento certo para a F1 avançar

Brawn também comentou sobre a saída de Bernie Ecclestone do comando da F1. Para o dirigente, A F1 vai sobreviver seu Ecclestone, e principalmente crescer.

"Ele Ecclestone vai estar lá para nos dar conselhos e ser uma referência se precisarmos de algum apoio extra", disse Brawn. "Eu acho que é o fim dessa era, é uma estrutura diferente, uma abordagem diferente para o futuro.”

"Liberty Media, os novos proprietários da F1, talvez eles vejam uma abordagem diferente como sendo a próxima etapa.”

"Bernie é único, a forma como Bernie construiu a F1 nunca poderia ser emulada.Ele governou sobre uma era única de F1. Mas ele tem 86 agora, e chega um momento em que você precisa passar para a próxima fase."