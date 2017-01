Circuitos da Hungria e Abu Dhabi, adicionados ao calendário de testes da Fórmula 1

Google Plus

(Foto: Divulgação)

A FIA confirmou na manhã desta quarta (25), que os circuitos de Hungaroring e Abu Dhabi, farão parte do calendário de testes oficiais da Fórmula 1 para 2017. O primeiro teste, vai acontecer entre os dias 18 e 19 de abril, após a realização do GP do Bahrain. Já o segundo teste, que seria realizado em Silverstone, foi transferido para a Hungria em 1º de agosto.

As equipes estão liberadas para testar qualquer tipo de componente, durante os testes oficiais. O regulamento ressalta que, as equipes são obrigadas a testar jovens pilotos.

Durante o anúncio, também foi revelado que a categoria terá testes após o término da temporada. Entre os dias 28 e 29 de novembro em Abu Dhabi. Para estes dois dias, somente compostos de pneus, que serão utilizados na temporada seguinte, poderão ser testados.

Os dias adicionais vão dar a Pirelli, mais tempo para desenvolver os compostos para 2018. Novos regulamentos, publicados na última segunda (23), exigem que a Pirelli apronte os pneus para a próxima temporada até o dia 1º de dezembro. A construção, porém deve estar pronta até 1º de setembro.

Como parte de um esforço para ajudar a Pirelli no desenvolvimento de seus produtos, um programa de teste expandido foi posto em prática na última temporada, que envolveu 25 dias a mais de testes. Na oportunidade três equipes também ajudaram no desenvolvimento. Para 2017, os 25 dias continuarão, com pelo menos oito equipes colaborando.