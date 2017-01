Sean Bratches destaca quatro pontos para "reconstruir" Fórmula 1

Google Plus

Nico Rosberg bate seu Williams, durante o GP de Mônaco de 2008. (Foto: F1.com)

Uma nova Fórmula 1 está surgindo. Esse é o desejo de Sean Bratches, diretor comercial da categoria. Em entrevista à CNN, o dirigente destacou quatro pontos primordiais para que os anseios dos fãs, patrocinadores e equipes sejam atendidos. Bratches, concedeu sua primeira entrevista, após assumir a gestão comercial da categoria. Ele irá trabalhar ao lado de Ross Brawn, novo diretor executivo da F1.

"Há quatro coisas reais em que vou me concentrar", disse ele. "Uma é a marca. A marca é o ponto de partida para qualquer empresa, qualquer marca, qualquer esporte e nós vamos trabalhar para entender a marca.”

"Nós vamos polir isso, vamos elevá-la, vai ser algo central, o que nos permitirá entrar em novos mercados."

"Isso nos permitirá tirar do mercado o que gostaríamos, patrocinadores, de detentores de direitos e promotores.”

"O segundo é digital, acho que há uma enorme oportunidade no espaço digital para alavancar os F1, envolvendo os fãs de maneiras novas e também os patrocinadores.”

"O terceiro é criar uma abordagem muito mais democrática em termos de como nos aproximamos de nossos parceiros: equipes, patrocinadores, promotores e detentores de direitos.

"E a última é a experiência da corrida: criar uma melhor experiência de corrida que vá atrair os fãs, espectadores e a televisão."

Para o dirigente, a chave para aumentar a visibilidade da F1, são os acordos comerciais, com empresas que queiram se envolver com o esporte, que já possuam conhecimento na área. Ele salientou que enquanto na NFL, liga americana de Baseball, existem mais de 80 pessoas trabalhando no departamento de marketing. Já na F1, apenas uma cuidava de todo o setor.

Mesmo com uma visão antiquada, Bratches, reconhece o trabalho feito até então. "Sem dúvida, é um Super Bowl a cada duas semanas e eu acho que vai ser uma nova ênfase", acrescentou.