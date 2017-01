Sem dinheiro, Manor encerra atividades e está fora da Fórmula 1

Getty Images

A FRP Advisory anunciou nesta sexta-feira (27), que encerrou as buscar por compradores para a equipe Manor Racing, com isso a equipe encerra suas atividades. A FRP Advisory estava desde o começo do mês ajudando a equipe a encontrar novos investidores. Conversas chegaram a ser feitas com alguns potenciais compradores, entretanto nenhuma dessas conversas fizeram com que a FRP se sentisse confortável para fechar um acordo.

Além disso a 'BBC' relatou que a equipe britânica já informou seus funcionários de suas demissões e que eles deverão receber o salário do mês de janeiro na próxima terça-feira. Além disso com a saída da equipe Manor Racing o grid da F1 contará apenas com 10 equipes.



A FRP Advisory emitiu um comunicado dizendo: "Desde que assumimos o comando da operação, a FRP trabalhou incansavelmente para encontrar um comprador que assegurasse a continuidade da equipe a longo prazo, mas infelizmente não conseguimos fazer isso dentro do prazo disponível, não nos deixando nenhuma alternativa a não ser encerrar todas as operações. Durante este período, foi garantido o pagamento de todos os funcionários até 31 de janeiro de 2017 ".



"Sem uma estrutura financeira sustentável para manter a empresa, a administração finalizou as buscas por investidores e a Just Racing Services encerra as atividades, tendo que infelizmente, pedir que todos os funcionários voltem para suas casas a partir desta sexta-feira, 27 de Janeiro. Todos os 212 funcionários receberão seus salários no dia 31 de janeiro".



Apesar da empresa Just Racing Service que comandava a Manor, tenha encerrado as atividades, a empresa que detém os direitos de correr na F1, a Manor Grand Prix Racing Ltda, não está em administração.



Com a saída da Manor a esperança do brasileiro Felipe Nasr de estar no grid da F1 em 2017 se encerra e ironicamente isso deve ao fato da equipe nanica ter perdido o décimo lugar no campeonato de construtores de 2016 para a equipe Sauber no GP do Brasil o que representou uma perda de 50 milhões. Nasr que no caótico GP do Brasil fez sua melhor atuação da temporada e conseguiu terminar na oitava colocação garantindo assim 2 pontos para a equipe suíça que com isso assumiu a décima colocação.