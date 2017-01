Em tom de despedida, equipe de aerodinâmica da Manor revela projeto do carro de 2017

(Foto: Divulgação/Autosport)

Logo o anuncio do fechando das operações da equipe Manor na F1, os funcionários que trabalharam no setor de aerodinâmica, incluindo técnicos do túnel de vento, o projetista chefe Luca Furbatto e o chefe de aerodinâmica Nikolas Tombazis posaram para uma foto ao lado do modelo de escala de 50% do MRT07.

Entende-se que a versão do carro que aparece na foto não é o carro de 2016 adaptado às regras de 2017, como aconteceria caso a equipe conseguisse achar um comprador, mas sim o projeto com o qual eles estavam planejando competir antes dos problemas financeiros. A Manor que por ter um acordo de motores com a Mercedes teve o direito de usar o túnel de vento da equipe alemã para desenvolver o projeto do 'MRT07'.

Embora todos já tenham interpretado o regulamento de 2017 , a Manor apresenta a primeira evidência real da direção que as equipes estão tomando. O que podemos notar claramente de diferente no carro é a asa traseira que é bem semelhante a aquela utilizada pela Ferrari nos testes de pneus da Pirelli.

Lembrando que a Renault até o momento será a primeira equipe a apresentar o carro de 2017, no dia 21 de fevereiro.