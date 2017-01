Diretora da Sauber é incentivada pelos novos donos da F1 a mudar "distorção" na modalidade

Monisha Kaltenborn (Foto: Divulgação/Sauber)

A diretora da Sauber, Monisha Kaltenborn, foi incentivada pelos planos da Liberty Media Corporation, nova dona da Fórmula 1, onde eles mudarão a “competição distorcida” na modalidade para 2017. Na última segunda-feira (23), a Liberty anunciou a aquisição dos direitos da competição mundial e a substiução de Bernie Ecclestone na função de diretor executivo, por Chase Carey.

Em entrevista ao site RACER, ela afirmou que vê a mudança como um ponto positivo. "Estamos felizes com este movimento, porque vemos isso, em primeiro lugar, como uma grande oportunidade. Se você olhar para o esporte, ele está enfrentando um monte de desafios. Primeiro, para o exterior, todo o esporte como um produto ainda é um produto fantástico. É uma ótima plataforma para a promoção com a combinação da competição esportiva. Mas vemos que não temos uma conexão adequada com os fãs que também nos leva a ter menos pessoas assistindo”, disse Kaltenborn.

Ainda de acordo com Monisha, com a proposta de diminuir o orçamento das escuderias nessa temporada, será possível explorar as mídias digitais para melhorar o contato com os fãs da F1, o que não era feito até então. "Há todo um segmento promocional lá fora na mídia digital que não temos explorado até agora. Por isso, as esperanças são muito altas e levarão a uma mudança na forma como o esporte é percebido e como o esporte pode se conectar com os fãs", contou.

Kaltenborn também revelou que Liberty havia entrado contato com ela na Sauber e que isso mostra uma saída na maneira de trabalhar com a Ecclestone. "Eles chegaram até nós, o que também mostra uma maneira diferente de gerir o negócio. É bom ter a sensação de que eles nos veem juntos por um lado, e não a equipe versus titular dos direitos comerciais. Se o produto é destinado a ser bem sucedido, saudável e vale mais, todos têm que fazer o mesmo. Foi mais uma introdução e apenas dando a direção que eles estão olhando. Ele definitivamente sublinhou nossa posição e vemos isso como uma grande oportunidade para todos nós", finalizou.