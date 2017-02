Pericak não concorda com proposta da Liberty e afirma: "A Fórmula 1 é muito cara"

Google Plus

Dave Pericak (Foto: Reprodução/ Ford Performance)

Depois que a Liberty Media chegou à direção da Fórmula 1, tem se falado na melhoria para as corridas do Grand Prix com o objetivo de atrair fabricantes de automóveis da categoria para os próximos anos. Mas parece que a Ford Motor Company não gostou muito da ideia. A proposta da Liberty deve aumentar os custos de envolvimento para 2021 e a marca estadunidense não vê muito benefício.

Para o diretor da Ford Performance, Dave Pericak, “a Fórmula 1 é muito cara”. Ele afirmou para a Motorsport.com que há uma relevância nos objetivos e metas para desenvolver novas ferramentas e tecnologias. Pericak disse, ainda, que foi forçado a negar que a Ford estava planejando um movimento com a IndyCar, onde reiterou que tinha sentido o programa de corrida muito melhor nas categorias de estrada, como GT Supercars, WRC e Rallycross Mundial. "Nós usamos a pista para testar e melhorar nossas tecnologias, e trazer os carros de volta pra estrada", falou.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) espera que as empresas que ainda não participam da F1 tenham um papel nas discussões dos planejamentos nos próximos meses onde deverão se enquadrar nas regras para 2020. Os fabricantes da Mercedes, Renault, Ferrari e Honda permanecem no acordo com a Liberty.