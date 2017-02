Nico Rosberg gostaria Alonso, tivesse em seu lugar na Mercedes

Getty Images

Nico Rosberg que se aposentou ao final da temporada passada quando conquistou pela primeira vez em sua carreira o campeonato mundial da Fórmula 1, deu uma entrevista ao diário 'Marca' , onde foi questionado quem ele gostaria que tivesse o substituído na Mercedes. E respondeu como um 'fã' que preferiria Fernando Alonso ao lado de Lewis Hamilton, já que para ele o espanhol é o único que poderia afrontar seu ex-companheiro de equipe, mas ele acredita que para a equipe está mudança não teria funcionado.



"Agora que sou um fã como todos os outros, é fácil responder. Todos dizem Alonso e eu digo também. Pois ele e Hamilton juntos gerariam faíscas. Como fã, isso seria bonito de se ver", afirmou o alemão.



"Como um fã, seria bom, mas para a equipe não funcionaria. E por isso encontraram uma ótima solução".

Rosberg aproveitou para elogiar a decisão da Mercedes em ter escolhido Valtteri Bottas como seu substituto, mas já avisa que dificilmente o mesmo poderá afrontar Hamilton. "Bottas é veloz, venceu Massa três vezes como fez Alonso, então acredito que ele possa andar bem. Porém Hamilton está em um nível muito, muito alto e será difícil vencê-lo, mas eu mostrei que é possível".

O alemão também foi questionado se o desgaste que ele teve para derrotar Michael Schumacher foi bem menos do que ele teve em disputar o título com Hamilton. "Sim. A diferença é que com o Michael disputávamos apenas décimos de segundo enquanto com Lewis era o título que estava em jogo. É muito mais complicado lutar pelo título com seu próprio companheiro de equipe, pois você tem que pilotar pensando na equipe ao mesmo tempo pensando em ganhar contra ele. É muito difícil encontrar uma linha justa", disse o alemão.