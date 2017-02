Mark Webber acredita que novos carros da F1 serão tão rápidos quanto os de 10 anos atrás

Google Plus

Foto: Getty Images

O Ex-piloto da Porsche e campeão do Mundial de Endurance em 2015, Mark Webber, deu a sua opinião sobre o que espera dos novos carros da Fórmula 1. Segundo o australiano, os novos carros terão tempos de volta, durante a corrida, tão rápidas quanto 2007 que, por sinal, foi seu ano de estreia na Red Bull.

Webber acredita que o novo regulamento permitirá o crescimento do espetáculo, visto que os novos carros serão bem mais rápidos e agressivos. "O lado esportivo deve ser um bom passo em frente, os carros vão ser mais rápidos do que há muito tempo", disse Webber. "Os pilotos estarão ganhando seu dinheiro novamente, mas eles estarão suando no pódio novamente, o que será ótimo".

Além disso, o australiano também ressaltou que o aumento da potência dos motores será um ponto interessante a se analisar, devido ao aumento da aderência dos novos carros. Portanto, os tempos de volta terão bem mais abaixo do que em 2016. "Eles estarão voltando a fazer tempos de volta como fazíamos há 10 anos. Acho que será visualmente bom para assistir. Os carros vão ter muito mais downforce, mas vão ser mais sensíveis do que nunca. Você vai precisar de um motor mais potente do que já fez, por causa de pneus mais largos e mais arrasto", concluiu.

No entanto, Webber levantou dois pontos negativos que poderiam ser mudados no novo regulamento. Um deles é o peso máximo dos novos carros. "Os carros estão ficando muito pesados, com os pneus mais largos, o que é um pouco lamentável - porque vai retardá-los", disse.

Não só isso, Webber também sugeriu mudar o perfil dos pneus atuais. "Os carros ficarão bons, exceto o ruim perfil de pneu. Precisamos de um pneu de perfil maior. Eles ainda são bastante pequenos a esse respeito, mas o resto parece bom", concluiu.