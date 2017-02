Sauber apresenta o C36 com pintura comemorativa aos 25 anos na Fórmula 1

Sauber F1Team

Após a equipe Williams divulgar algumas fotos do FW40 na sexta-feira, hoje foi a vez da equipe Sauber de apresentar o seu novo carro para a temporada de 2017 da F1, o Sauber C36 - Ferrari. A equipe suíça que nesta temporada marca 25 anos na Fórmula 1, não traz apenas as mudanças do regulamento, mas também em sua pintura, como agora eles não contam mais com o patrocínio do Banco do Brasil, eles trocaram o amarelo por dourado aproveitando também a comemoração dos 25 ano.

O C36 que será pilotado por Marcus Ericsson e Pascal Wehrlein nesta temporada de 2017, trouxe uma grande novidade que não víamos nos carros da F1 à algum tempo, a 'barbatana de tubarão' como pode ser visto na parte traseira do carro.

A Sauber que dedicou toda sua economia durante o ano passado para desenvolver o C36, já que para está temporada o regulamento iria mudar, além disso o carro não utilizou nada do seu antecessor foi um projeto criado do zero. Entretanto o novo bólido da equipe suíça irá utilizar os motores Ferrari de 2016 o que já era previsto a um bom tempo.

Para as atividades da pré-temporada que devem começar em alguns dias, a equipe Sauber não deverá contar com o seu novo piloto Pascal Wehlein devido a um acidente que ele teve na Corrida dos Campeões ficara de fora das primeiras atividades em pista com o C36 , com isso o italiano,Antonio Giovinazzi, que no começo deste mês fez um teste com o SF15-T da Ferrari em Fiorano irá substituir o alemão.