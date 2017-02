Hamilton afirma que circuitos de rua são o futuro da Fórmula 1

Google Plus

Getty Images

Para o tricampeão da F1, Lewis Hamilton os circuitos de rua são o futuro, isso porque de acordo com ele os circuitos de rua são mais acessíveis para os fãs em comparação com alguns circuito que ano após ano as arquibancadas estão ficando vazias como por exemplo o GP da China.

"Eu realmente não gosto de alguns circuitos novos. Alguns são longe das cidades. Por exemplo, quando vamos para a China, há uma grande cidade e muita gente e é complicado para chegar ao circuito", explicou o britânico. "É um bom circuito, mas não sei porque o construíram tão longe. Temos alguns corridas em lugares onde não existem fãs. Eles são o motivo do evento acontecer", disse Hamilton.

Hamilton também deu sua opinião e disse que New York e Londres seriam as suas cidades favoritas para sediar um Grande Prêmio.



"Eu acho que o futuro está nos circuitos de rua. Espero que introduzam mais traçados de rua. New York seria incrível. Os Estados Unidos é um grande mercado e só temos uma corrida por lá. Acredito que necessitamos de outra corrida lá. Eu também gostaria de ter um Grande Prêmio em Londres".

Por fim o piloto britânico, volto a atacar os sons dos motores V6, e que isso é um problema que precisa ser solucionado para assim atraírem mais fãs.



"O som dos carros são horríveis. O som dos motores V6 é ruim, isto é fato. Quando cheguei na Fórmula 1 o barulho era tão alto que perfurava sua orelha. Espero que possam recuperar esse som novamente", concluiu.