Force India apresenta VJM10 em Silverstone

A Force India apresentou nesta quarta (22), em sua sede em Silverstone o seu novo bólido para temporada de 2017 o VJM10.

A equipe indiana que conquistou na temporada passada a quarta colocação no mundial de construtores, tendo feito sua melhor campanha desde que ingressou na categoria e espera repetir esse mesmo feito em 2017 , porém com o novo regulamento sabemos que tudo é possível.

O VJM10 que será guiado por Sergio Perez e Esteban Ocon , não teve tantas surpresas como imaginavam alguns fãs, mas o que chamou a atenção e mais deixou a desejar foi o esquema da pintura do carro, que na parte traseira junto da 'barbatana de tubarão' que parece ser a maior até o momento, ficou bem vago graças a grande presença da cor prata.

No quesito aerodinâmica, o VJM10 seguiu a tendência das outras equipes, porém a parte frontal do carro ficou bem diferente dos carros já apresentados, isso porque a equipe trouxe novamente o famoso 'degrau' que foi muito questionado em 2012, porém bem menos chamativos como daquela temporada, ainda falando da parte frontal do carro, o 'nariz' lembrou muito o utilizado em 2014, só que bem mais atraente esteticamente.

Veja mais imagens do VJM10: