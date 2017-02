Mercedes divulga primeiras imagens do W08 na véspera da apresentação oficial

Foto: Divulgação/ Mercedes AMG F1

Faltando menos de 24 horas para o lançamento oficial do W08, a equipe Mercedes nesta quarta-feira(22) resolveu divulgar algumas imagens do novo bólido que será guiado por Lewis Hamilton e Valtteri Bottas na temporada de 2017.

O que chamou a atenção nestas primeiras imagens do W08, foi o bico do carro que não seguira a tendência dos carros apresentados até o momento, que são a Sauber C36, Renault RS17 e o Force India VJM10, que contém na extremidade do bico tem um 'mini-apêndice' , a Mercedes preferiu seguir a mesma filosofia do bico atualizado que o W07 havia recebido na temporada passada, apelidado de bico 'cobra'.

As demais fotos divulgadas não uma pista sobre se o W08 irá ter a 'barbatana de tubarão' como os demais carros apresentados, porém a aposta é que eles venham com a 'barbatana de tubarão' semelhante a utilizada no carro de 2010. Os esquema de cores deve prevalecer o mesmo dos últimos anos tendo apenas mudanças pequenas.

O W08 será apresentando formalmente amanhã no circuito de Silverstone, onde fará um dia de filmagem, como aconteceu com seu antecessor.



Veja mais imagens do W08:

Foto: Divulgação/ Mercedes AMG F1

Foto: Divulgação/ Mercedes AMG F1