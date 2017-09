Grande Prêmio da Itália de F1 ao vivo online

O Grande Prêmio da Itália foi pela primeira vez disputado em 4 de setembro de 1921 em Montichiari, na província de Bréscia, em um circuito feito de vias públicas. No ano seguinte foi construído o Autodromo Nazionale di Monza, e desde então ele sempre correu na pista de Monza, com exceção de quatro vezes (1937, 1947, 1948 e 1980).

Em 1928 houve um grave acidente durante a corrida: o piloto Emilio Materazzi perdeu o controle de seu carro na reta final e 300 km/h mergulhou no meio da multidão reunida na pista, matando 30 pessoas.Na sequência deste trágico acontecimento nos dois anos seguintes, o Grand Prix não foi realizado, retornando somente em 1931. Em 1937 ele correu na pista de Montenero em Livorno, para retornar no ano seguinte, em Monza para a última edição antes da Segunda Guerra Mundial.

Após a guerra recomeçou em 1947, o Grande Prêmio: A pista de Monza, mas ainda estava inutilizável devido aos graves danos causados pelos acontecimentos da guerra. Por isso, corria o ano em Milão e Turim, em 1948. Desde 1949, ele retornou para a pista de Monza. Foi criada em 1950 Campeonato Mundial de Fórmula 1 e desde então o Grande Prêmio da Itália sempre foi uma parte: no primeiro ano foi realmente a última corrida.

Em 1980, para atender a demanda dos fãs da Romagna, o Grande Prêmio da Itália é corrido no Autodromo di Imola. No ano seguinte o Grande Prémio regressou a Itália, em Monza, Imola e foi premiado com o Grande Prémio de San Marino. Desde então e até 2006, sempre tiveram duas corridas em solo italiano.

A Temporada de Fórmula 1 de 2017 será a 68ª Temporada de Fórmula 1 da FIA Formula One World Championship, uma competição para o campeonato para carros de Fórmula Um, que é reconhecido pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), e é conhecida como a mais alta classe de competição para carros de corrida. Equipes e Pilotos competirão para serem campeões do mundo e serem campeões de construtores.

Mudança nas equipes: No início de janeiro de 2017, a empresa que operava a Manor Racing, a Just Racing Services, foi colocada em administração judicial[34] e, em 27 de janeiro de 2017, a equipe encerrou suas atividades e não participará da temporada de 2017.[35]

Mudança nas equipes: A equipe Sauber irá utilizar os motores Ferrari de 2016.

Mudança nas equipes: A equipe Toro Rosso voltará a utilizar os motores Renault em 2017, após ter usado propulsores Ferrari defasados em 2016.

Mudança nos Pilotos: Campeão da Temporada 2015 da GP2, Stoffel Vandoorne se junta a McLaren como Segundo Piloto. Vandoorne já havia pilotado uma corrida para a equipe em 2016 , quando ele substituiu o lesionado Fernando Alonso. Vandoorne irá substituir Jenson Button, que vai tirar um ano sabático das corridas, enquanto permanecerá com a equipe em um papel de piloto reserva.

Mudança nos Pilotos: Nico Hulkenberg deixa a equipe Force India e vai pilotar na equipe Renault. Para seu lugar na equipe indiana, foi contratado o francês Esteban Ocon, que correu pela Manor em 2016.

Mudança nos Pilotos: Pascal Wehrlein, no qual pilotava pela Manor em 2016, foi para Sauber para a temporada de 2017, substituindo Felipe Nasr, quem pilotou em 2015 e 2016.

Mudança nos Pilotos: Kevin Magnussen acerta com a Haas e vai pilotar em 2017 no lugar de Esteban Gutiérrez.

Mudança nos Pilotos: Nico Rosberg anunciou a sua aposentadoria depois de conquistar o título em 2016.

Mudança nos Pilotos: Valtteri Bottas assume a vaga deixada por Nico Rosberg na Mercedes. Felipe Massa volta da aposentadoria para o lugar deixado por Valtteri na Williams e se junta com o estreante, Lance Stroll.

Mudança no Calendário: O Grande Prêmio da Europa vai mudar de nome para Grande Prêmio do Azerbaijão. A data da corrida foi alterada para evitar conflitos com as 24 Horas de Le Mans, que tinha sido uma fonte de controvérsia no Grande Prêmio da Europa de 2016.

Mudança no Calendário: O Autodromo Enzo e Dino Ferrari (mais conhecido como Imola) assinou um acordo com Bernie Ecclestone para sediar o GP para 2017; contudo, o acordo teve que ser ratificado pela Federação Italiana de Automobilismo para que o evento ocorresse e foi omitido do calendário provisório. O circuito sediou o Grande Prêmio da Itália em 1980 e o Grande Prêmio de San Marino de 1981 a 2006.

Mudança no Calendário: Há poucas mudanças nas ordens das etapas com relação a 2016 - apenas inversão de ordens entre China e Bahrein e também entre Malásia e Cingapura.

Mudança no Calendário: O Grande Prêmio da Alemanha foi retirado do calendário após os organizadores dos circuitos de Hockenheimring e Nürburgring serem incapazes de concordar com os termos comerciais com a Formula One Management.