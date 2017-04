Sebastian Vettel domina sexta-feira de treinos livres para o GP do Bahrein

Vettel começou a sexta-feria na frente no Bahrein (Foto: AFP)

As atividades para o GP do Bahrein tiveram início nessa sexta, e Sebastian Vettel com a Ferrari foi quem mais mostrou força, liderando os dois treinos livres. Apesar dos problemas apareceram no carro do alemão no segundo treino e no de Kimi Raikkonen, no primeiro, a lógica de que o carro da escuderia italiana tem ótimo rendimento em pistas de altas temperaturas vem se concretizando.

Além disso, quem impressionou nos dois primeiros treinos livres foi a Red Bull que tenta se aproximar de Ferrari e Mercedes. E falando na atual campeã, até o momento, os resultados foram muito discretos. Hamilton foi décimo no primeiro e quinto, no segundo. Enquanto que Bottas, apenas décimo quarto no primeiro treino e e vice-líder, no segundo.

Já a disputa do melhor do resto, tornou-se uma incógnita depois das duas práticas, devido ao equilíbrio mostrado. Na primeira sessão, Force India e Williams foram as que demonstraram melhores performances, mas na segunda sessão, a Renault com Hulkenberg mostrou força com a Williams também se solidificando como uma forte candidata a ser a líder do pelotão intermediário, sem contar a performance interessante da Haas.

GP do Bahrein - Treino Livre 1

1 5 Sebastian Vettel ALE Ferrari 1:32.697 2 3 Daniel Ricciardo AUS Red Bull Tag Heuer 1:33.097 +0.400 3 33 Max Verstappen HOL Red Bull Tag Heuer 1:33.566 +0.869 4 31 Sergio Pérez MEX Force India Mercedes 1:34.095 +1.398 5 19 Felipe Massa BRA Williams Mercedes 1:34.246 +1.549 6 18 Lance Stroll CAN Williams Mercedes 1:34.322 +1.625 7 31 Esteban Ocon FRA Force India Mercedes 1:34.332 +1.635 8 14 Fernando Alonso ESP McLaren Honda 1:34.372 +1.675 9 8 Romain Grosjean FRA Haas Ferrari 1:34.564 +1.867 10 44 Lewis Hamilton ING Mercedes 1:34.636 +1.939 11 26 Daniil Kvyat RUS Toro Rosso Renault 1:34.838 +2.141 12 27 Nico Hulkenberg ALE Renault 1:34.927 +2.230 13 2 Stoffel Vandoorne BEL McLaren Honda 1:34.997 +2.300 14 77 Valtteri Bottas FIN Mercedes 1:35.002 +2.305 15 30 Jolyon Palmer ING Renault 1:35.068 +2.371 16 20 Kevin Magnussen DIN Haas Ferrari 1:35.579 +2.882 17 9 Marcus Ericsson SUE Sauber Ferrari 1:35.888 +3.191 18 94 Pascal Wehrlein ALE Sauber Ferrari 1:35.959 +3.262 19 55 Carlos Sainz Jr ESP Toro Rosso Renault 1:36.079 +3.382 20 7 Kimi Raikkonen FIN Ferrari 1:42.333 +9.636

GP do Bahrein - Treino Livre 2