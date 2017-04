Bottas supera Hamilton no fim e faz primeira pole da carreira no Bahrein

Bottas (centro), Hamilton (dir.) e Vettel (esq.): os três primeiros em Sakhir (Foto: Mark Thompson/Getty Images)

A Fórmula 1 viu neste sábado (15) o 98º piloto diferente em sua história a conseguir uma pole-position. Valtteri Bottas superou o favoritismo do seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, e larga na frente para o Grande Prêmio do Bahrein. O inglês liderou as duas primeiras partes do treino e estava na frente do Q3 até o finalzinho, mas na última volta o finlandês conseguiu ser apenas 0s023 mais rápido, marcando 1min28s769 – Lewis começou bem sua volta final, mas errou durante o segundo setor e perdeu as chances.

Logo atrás veio Sebastian Vettel, confirmando que será o grande perseguidor da Mercedes em 2017 e largando em terceiro com sua Ferrari. Daniel Ricciardo, da Red Bull, superou a soberania da Ferrari na segunda fila com o cronômetro zerado e ficou com o quarto lugar, empurrando Kimi Räikkönen, com o outro carro da Scuderia, para o quinto posto. Max Verstappen ficou em sexto com a segunda Red Bull, fechando o domínio das três principais equipes nos melhores lugares do grid.

Lewis Hamilton encerrou sua sequência de seis poles seguidas e larga em segundo (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Em sétimo lugar ficou Nico Hülkenberg, a grande surpresa positiva do treino em Sakhir, fazendo uma grande volta com sua Renault. O brasileiro Felipe Massa, da Williams, ficou com o oitavo lugar, enquanto Romain Grosjean, da Haas, e Jolyon Palmer, outra grande surpresa com a segunda Renault, fecharam o grupo dos dez primeiros.

O tempo de Bottas foi quase 0s7 mais rápido que o da pole de 2016, quando Hamilton marcou 1min29s493. Foi a primeira pole-position de um piloto finlandês na F1 desde Heikki Kovalainen, no distante GP da Inglaterra de 2008, na época com a McLaren. Bottas também se tornou o primeiro piloto a marcar uma pole pela primeira vez na F1 desde Ricciardo no GP de Mônaco de 2016 e quebrou uma sequência de seis poles seguidas de Hamilton – entre os GPs dos Estados Unidos de 2016 e da China deste ano.

Sebastian Vettel não esteve perto das Mercedes, mas larga em terceiro (Foto: Clive Mason/Getty Images)

Com Sainz e Pérez eliminados, Hamilton lidera Q1

Com a saída de Pascal Wehrlein, que estreia na temporada após ser substituído pelo italiano Antonio Giovinazzi nas duas primeiras corridas graças a um acidente no Race of Champions – corrida amistosa na pré-temporada –, a sessão se iniciou de forma oficial. O alemão da Sauber foi o primeiro a marcar uma volta rápida, com 1min33s502, sendo rapidamente superado por boa parte do grid.

Logo nos primeiros minutos, Valtteri Bottas assumiu a liderança com 1min31s041, andando de pneus macios. O finlandês da Mercedes foi superado por Max Verstappen, com 1min30s904 (pneus supermacios) e por seu companheiro, Lewis Hamilton, com 1min30s814 (também de macios). Sebastian Vettel, com 1min31s037, assumiu a terceira colocação, jogando Bottas para quarto, enquanto Massa aparecia em quinto com 1min31s373. Àquela altura, com 6min para o fim e boa parte dos carros voltando aos pits, Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen, Nico Hülkenberg, Daniil Kvyat e Carlos Sainz Jr. fechavam o top-10. As grandes decepções até então eram Lance Stroll, da Williams (16º), e dupla da Haas, Kevin Magnussen e Romain Grojsean (17º e 20º), todos na zona de eliminação.

Sergio Pérez foi uma das decepções ao ser eliminado no Q1 (Foto: Clive Mason/Getty Images)

Com 3min para o fim, vários pilotos – especialmente os que ainda não estavam garantidos no Q2 – voltaram à pista. Lá na frente, Räikkönen recuperou-se de um primeiro giro ruim e assumiu o terceiro lugar de pneus supermacios. Já no fim do pelotão, a disputa foi intensa. Grosjean corrigiu o erro de sua primeira volta e pulou para o oitavo lugar, praticamente confirmando sua vaga na segunda fase. Vários pilotos ameaçados garantiram um espaço no Q2: Jolyon Palmer, Fernando Alonso, Daniil Kvyat, Esteban Ocon, Lance Stroll e Pascal Wehrlein. Sobrou para dois favoritos à classificação: Sergio Pérez, eliminado com a Force India em 18º, e Carlos Sainz Jr., que vinha fazendo um tempo suficiente para pular à segunda parte, mas teve uma inexplicável pane seca em sua Toro Rosso e acabou abandonando a sessão - largará em 16º. Stoffel Vandoorne (17º), Marcus Ericsson (19º) e Kevin Magnussen (20º) também tentaram, mas não conseguiram tempos suficientes.

Eliminados no Q1: Carlos Sainz Jr (16º, Toro Rosso), Stoffel Vandoorne (17º, McLaren), Sergio Pérez (18º, Force India), Marcus Ericsson (19º, Sauber) e Kevin Magnussen (20º, Haas).

Carlos Sainz Jr. teve uma pane seca e também não passou ao Q2 (Foto: Divulgação/F1)

Hamilton lidera Q2, e dupla da Renault consegue classificação à parte final

O Q2 se iniciou com Bottas sendo o primeiro a ir à pista e a Mercedes já utilizando os pneus supermacios. O finlandês foi o primeiro a abaixar a casa de 1min30s, marcando 1min29s555, sendo superado por Hamilton com apenas 0s020 de desvantagem. Logo Vettel apareceu em terceiro, com os três principais no mesmo décimo de tempo. Räikkönen era o quarto com a outra Ferrari, enquanto Verstappen e Ricciardo apareciam em quinto e sexto lugar com as duas Red Bulls. Massa era o sétimo, seguido por Kvyat, Hülkenberg e Palmer. Com todos os pilotos voltando aos boxes e encerrando a “primeira metade” do Q2, apenas Alonso e Stroll não haviam marcado voltas rápidas – o espanhol da McLaren logo desistiu de fazer um tempo por problemas de motor e irá largar em 15º.

Fernando Alonso teve problemas no motor e deixou o Q2 mais cedo (Foto: Divulgação/F1)

Com pouco mais de 2min para o fim, os pilotos voltaram à pista para as suas últimas tentativas na segunda parte. O primeiro foi Stroll, que pulou para o 10º lugar, mas logo foi ultrapassado por Grosjean (oitavo) e não conseguiu a classificação. Palmer fez o nono tempo e tirou momentaneamente Hülkenberg, mas seu companheiro de Renault fez uma excelente volta e pulou para a quinta posição, eliminando Kvyat, que havia melhorado nos dois primeiros setores de seu último giro, mas errou saindo da pista na última curva e ficou em 11º. Wehrlein, Ocon e Alonso (sem tempo) completaram os quinze do Q2, enquanto entre os primeiros as posições não se alteraram.

Eliminados no Q2: Daniil Kvyat (11º, Toro Rosso), Lance Stroll (12º, Williams), Pascal Wehrlein (13º, Sauber), Esteban Ocon (14º, Force India) e Fernando Alonso (15º, McLaren).

Jolyon Palmer foi a grande surpresa positiva no Q2, passando para a parte final (Foto: Clive Mason/Getty Images)

Bottas supera Hamilton na última volta e faz primeira pole-position na F1

A grande maioria dos dez primeiros foi à pista assim que a luz verde foi acionada para fazerem seus primeiros tempos. Ricciardo foi o primeiro a cruzar a linha, com 1min30s007. Logo Hamilton assumiu a primeira posição, com 1min28s792, seguido por Bottas (com apenas 0s052 de vantagem), Vettel e Räikkönen, estes já relativamente atrás das Mercedes – 0s4 e 0s8, respectivamente, com os três primeiros já superando o tempo da pole-position em 2016. Verstappen (último a andar no mesmo segundo do líder) e Ricciardo vieram logo em seguida, com Massa em sétimo. Grosjean demorou, mas foi à pista e fez o oitavo tempo, enquanto Hülkenberg e Palmer não marcaram voltas na primeira metade.

Pela primeira vez desde 2008, um finlandês larga na pole na F1 (Foto: Divulgação/Bahrain International Circuit)

Com 2min para o fim do treino, os carros começaram a voltar à pista para as suas últimas tentativas no dia. Bottas conseguiu uma grande volta e marcou 1min28s769, ficando 0s023 à frente de Hamilton. O inglês ainda tentou, mas acabou perdendo tempo no segundo setor, não melhorou sua marca e viu seu companheiro marcar a primeira pole na carreira. Vettel não melhorou, mas ainda assim ficou em terceiro, com Ricciardo fazendo um belo tempo e tomando o quarto lugar de Räikkönen. Verstappen veio depois do finlandês e Hülkenberg fez um grande tempo de Renault para assumir o sétimo posto. Massa, Grosjean e Palmer fecharam os dez primeiros e encerraram o treino.

O Grande Prêmio do Bahrein será no Circuito de Sakhir e está marcado para este domingo de Páscoa (16), ao meio-dia, hora de Brasília.

Confira o grid de largada para o Grande Prêmio do Bahrein de 2017 de Fórmula 1: