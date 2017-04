Bottas lidera último dia de testes no Bahrain

LAT Images

Valtteri Bottas que conquistou no fim de semana passado, a sua primeira pole position na F1, voltou novamente ao topo da tabela de tempos. O finlandês da Mercedes que marcou o melhor tempo dos dois dias de testes no Bahrain e foi o piloto que mais completou voltas, um total de 143 voltas, superando assim um pequeno problema técnico que ele acabou tendo antes da pausa do meio dia.

O vencedor do GP do Bahrain, Sebastian Vettel, hoje esteve a disposição da Ferrari e conseguiu marcar o segundo melhor tempo da sessão quase 0,3s atrás do tempo feito por Bottas. O alemão que como ontem, teve problemas no carro, o primeiro foi na parte da manhã quando a equipe detectou um vazamento hidráulico o que custou um bom tempo para ser resolvido, naquele momento Vettel tinha completado apenas 8 voltas, na parte da tarde quando ele voltou a pista, os engenheiros da Ferrari tiveram um problema na telemetria o que fez com que o alemão ficasse mais algum tempo parado nos boxes, por sorte foi no início da tarde, e Vettel pode completar um bom número de voltas.

O terceiro melhor tempo do dia foi de Carlos Sainz Jr, que foi o último piloto a estar na casa de 1min 31s, junto de Bottas e Vettel. O espanhol que assumiu o comando do STR12 apenas na parte da tarde, já que seu companheiro de equipe, Daniil Kvyat , havia assumido o comando o bólido na parte da manhã, o russo terminou o dia com o sétimo tempo.

A grande surpresa do dia, foi a Mclaren, que ontem teve problemas e conseguiram completar apenas 17 voltas com Oliver Turvey, porém as coisas melhoraram do dia para noite, pois Stoffel Vandoorne que guiou hoje o MCL32, conseguiu marcar o quarto melhor tempo do dia e completar 81 voltas, algo que até o momento parecia improvável para equipe de Woking. Com isso podemos dizer que hoje foi literalmente o melhor dia do ano da Mclaren.

Logo atrás do piloto belga, tivemos Kevin Magnussen da Haas fechando o top 5.

O ex-piloto de testes da Mclaren, Gary Paffett, que atualmente é o piloto de desenvolvimento da Williams, fez o oitavo tempo do dia, porém foi o segundo piloto a completar mais voltas, um total de 126 com o FW40.

Sergey Sirotkin que assumiu hoje o comando do RS17 da Renault, terminou o dia na nona colocação acumulando um total de 90 voltas.

Fechando o top 10, tivemos Pierre Gasly ao comando do RB13, o francês que neste fim de semana fará sua estreia na 'Super Formula', categoria japonesa.