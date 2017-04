Ferrari domina treinos livres em Sochi

(Foto: Fórmula 1)

As atividades para o GP da Rússia tiveram início nesta sexta com os dois treinos livres, e o ambiente estava perfeito para os times treinarem sem nenhum contratempo. Alguns times chegam à Rússia com grandes pacotes de atualizações. A Renault é quem leva o conjunto mais significativo que inclui uma nova asa dianteira e um novo MGU-K.

O tempo em Sochi estava ameno durante a realização dos treinos. Vale ressaltar que isso, nas três primeiras etapas, foi um fator de referência para definir a performance de Mercedes e Ferrari, além de saber qual delas teria o melhor rendimento em ritmo de corrida para vencer. A conclusão que se chega até o momento é a afinidade da escuderia italiana com o calor, enquanto que o frio tem ajudado os alemães cujo apresentou duros problemas de desgaste quando estão submetidos a altas temperaturas.

No primeiro treino livre, Kimi Raikkonen foi o mais rápido. O finlandês não vive uma boa fase e está sob pressão dentro da Ferrari, apesar que o SF70-H, naturalmente, não casa com seu estilo de pilotagem sendo isso a causa principal para as atuações abaixo do esperado. Em segundo, Valtteri Bottas da Mercedes. O jovem piloto tenta na Rússia se redimir do péssimo rendimento apresentado no Bahrein, além do "vexame" de ter deixado Lewis Hamilton passar duas vezes, sem ter oferecido qualquer resistência ao inglês. Algo que faz todos os fãs da atual Fórmula 1 sentir muitas saudades do recém aposentado e campeão, Nico Rosberg.

Em terceiro, o tricampeão Lewis Hamilton numa atuação discreta, seguido pela Red Bull de Max Verstappen. Em quinto, Sebastian Vettel que vive uma situação completamente diferente da que é enfrentada pelo companheiro de equipe. O tetracampeão é o atual líder do campeonato de pilotos, tendo conquistado duas vitórias nas três primeiras etapas.

Em sexto Daniel Ricciardo, com a outra Red Bull. O time austríaco é, de fato a terceira força no momento, mas ainda não tem porte para se meter na briga entre Mercedes e Ferrari. Sergio Pérez foi o sétimo, seguido por Felipe Massa, Lance Stroll e Esteban Ocon.

Tabela de tempos, TL1

1 7 Kimi RÄIKKÖNEN FIN Ferrari 1:36.074 2 77 Valtteri BOTTAS FIN Mercedes 1:36.119 +0.045 3 44 Lewis HAMILTON ING Mercedes 1:36.681 +0.607 4 33 Max VERSTAPPEN HOL Red Bull Tag Heuer 1:37.174 +1.100 5 5 Sebastian VETTEL ALE Ferrari 1:37.230 +1.156 6 3 Daniel RICCIARDO AUS Red Bull Tag Heuer 1:37.290 +1.216 7 31 Sergio PÉREZ MEX Force India Mercedes 1:37.457 +1.383 8 19 Felipe MASSA BRA Williams Mercedes 1:37.900 +1.826 9 18 Lance STROLL CAN Williams Mercedes 1:37.944 +1.870 10 31 Esteban OCON FRA Force India Mercedes 1:38.065 +1.991 11 26 Daniil KVYAT RUS Toro Rosso Renault 1:38.496 +2.422 12 20 Kevin MAGNUSSEN DIN Haas Ferrari 1:38.747 +2.673 13 14 Fernando ALONSO ESP McLaren Honda 1:38.813 +2.739 14 25 Carlos SAINZ JR ESP Toro Rosso Renault 1:38.976 +2.902 15 30 Jolyon PALMER ING Renault 1:39.158 +3.084 16 8 Romain GROSJEAN FRA Haas Ferrari 1:39.533 +3.459 17 2 Stoffel VANDOORNE BEL McLaren Honda 1:39.541 +3.467 18 94 Pascal WEHRLEIN ALE Sauber Ferrari 1:39.731 +3.657 19 9 Marcus ERICSSON SUE Sauber Ferrari 1:40.079 +4.005 20 46 Sergey SIROTKIN RUS Renault

Já no segundo treino livre, a equipe que liderou foi a mesma, mas o piloto foi diferente. Sebastian Vettel foi o mais rápido, mas seguido por Kimi Raikkonen o qual foi 0.2s mais lento que o alemão. Atrás deles, a dupla da Mercedes com Valtteri Bottas, em terceiro, e Lewish Hamilton, quarto. A equipe alemã se mostrou mais distante da Ferrari, se comparado ao primeiro treino, além também de ter sido um ponto marcante nessa segunda prática os constantes erros durante as voltas rápidas por parte da sua dupla de pilotos, principalmente de Lewis Hamilton.

Atrás dos dois times de ponta, Red Bull conquistou quinto e sexto tempos, com Max Verstppen e Daniel Ricciardo. Felipe Massa foi o sétimo, recolocando a Williams como a líder do pelotão intermediário, mas seguido de perto por Nico Hulkenberg da Renault. Kevin Magnussen e Sergio Pérez completaram a lista dos 10 primeiros.

Tabela de tempos, TL2