Vettel e Kimi dominam solo russo e garantem a primeira fila para a Ferrari no GP da Rússia

A Ferrari enfim superou os carros da Mercedes, tanto nos treinos livres, quanto no classificatório que aconteceu hoje (28) em Sochi na Rússia. Se em algum momento pareceu que a Mercedes havia escondido o jogo e finalmente ”encontrado” o equilíbrio perfeito com os pneus ultramacios, a Ferrari mostrou ser muito melhor com o composto. Sebastian Vettel fez a pole marcando 1:33:194. Desde 2008 que os dois carros da Ferrari não largavam na frente e desde o GP de Singapura 2015 que o alemão não marcava uma pole, agora conquistando a 47ª da sua carreira.

Lewis Hamilton também foi superado pelo seu companheiro de equipe, isso vem acontecendo desde o primeiro treino livre. O inglês até conseguia obter boas parciais no primeiro e terceiro setor, mas não manteve o mesmo desempenho no segundo, comprometendo o seu tempo.

Daniel Ricciardo apareceu na quarta posição, e Felipe Massa colocou o seu carro da Williams entre os carros da Red Bull Racing, Max Verstapen ficou com a sétima posição. Para completar o top dez, Nico Hulkenberg da Renault oitavo, Sergio Pérez e Esteban Ocon da Force India, nono e décimo.

| Q1

A Ferrari foi a única que usou uma estratégia diferente no Q1, optando em ir para a pista com os pneus supermacios (faixa vermelha), enquanto os demais competidores, escolhiam os compostos ultramacios (faixa roxa). As equipes do pelotão intermediário optavam por esses pneus por serem mais velozes e para aproveitar qualquer deslize, na tentativa de participar da segunda etapa, garantindo assim uma posição melhor na hora da largada do domingo. A surpresa do Q1, foi ver Nico Hulkenberg já aparecendo em sétimo lugar. Já o seu companheiro de equipe, Jolyon Palmer não teve a mesma sorte, a equipe precisou trocar o seu motor depois do terceiro treino livre, o piloto estava no limite, entre ser eliminado ou conseguir tempo naquela última volta, mas acabou causando mais prejuízos para a equipe, quando passou por cima de uma zebra, perdendo o controle do carro, rodando na pista e batendo na barreira de proteção, após a primeira sessão ser encerada. Palmer vai largar da décima sexta posição.

Kevin Magnussen da Haas vem se saindo melhor que o seu companheiro de equipe, durante esse final de semana. O francês esteve reclamando do desempenho do carro. Equipe e piloto não conseguiram achar uma solução para o carro, alguns criticam Grosjean por achar que a culpa é dele, já que Magnussen parece ter se adaptado melhor. Ao final da sessão era possível Grosjean reclamando do desempenho do carro.

Eliminados do Q1

16) Jolyon Palmer (ING/Renault), 1min36s462

17) Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1min37s070

18) Pascal Wehrlein (ALE/Sauber), 1min37s332

19) Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min37s507

20) Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min37s620

| Q2

Os pilotos da Williams foram os primeiros a ir para a pista e Massa foi o primeiro a marcar tempo 1:35:677. Logo depois da volta de Massa, Raikkonen marcava o seu tempo, 1:34:056 e assumia a ponta. Mas a disputa pelo primeiro lugar erra acirrada e Valtteri Bottas marcava 1:33:246. Quando Hamilton marcava o seu tempo era mais lento que o seu companheiro de equipe, 0s496, marcando 1:33:760. Só depois que Sebastian Vettel vinha registrar o seu tempo, 1:34:038 e ficando com a quarta colocação. Dessa vez todos os pilotos optaram por usar os pneus ultramacios.

Sergio Pérez foi o piloto que levou mais tempo para obter tempo. O mexicano vinha tentando fazer uma volta rápida com os pneus ultramacios, mas acabou errando e retornando para os boxes, para colocar um novo jogo de pneus, conseguindo assim retornar para a pista e registrar tempo, na briga que garantia o avanço para o Q3.

Nas últimas voltas rápidas que aconteceram Raikkonen marcava o segundo lugar 1:33:663. Massa era quinto, enquanto Stroll não conseguia avançar com o seu companheiro. Alonso até tinha levado o carro da McLaren para o Q2, mas não conseguia ser veloz suficiente e ficava apenas com a décima quinta posição.

Eliminados do Q2

11) Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), 1min35s948

12) Lance Stroll (CAN/Williams), 1min35s964

13) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), 1min35s968

14) Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min36s017

15) Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min36s660

* O Grid final ainda vai sofrer alterações pois Carlos Sainz perde 3 posições, após ser punido com perda de 3 posições ou bater em Lance Stroll no Bahrein.

| Q3

Os carros da Mercedes foram os primeiros a sair em busca da primeira colocação. Na primeira volta Lewis Hamilton e Nico Hulkenberg pareciam estar disputando uma prova e os dois brigavam pela ultrapassagem e por espaço na pista. Lewis acabou reduzindo um pouco a velocidade para abrir distância entre ele e o carro da Renault, mas deixou para tomar a decisão um pouco tarde. Hulkenberg então marcava o primeiro tempo do Q3, 1:34:412. A primeira volta rápida era feita por Kimi Raikkonen 1:33:253, Vettel marcava o seu tempo logo depois 1:33:426. A dupla da Mercedes vinha logo em seguida, Bottas com 1:33:289 assumia o segundo lugar, mas Lewis Hamilton registrava 1:34:464, novamente não conseguindo melhorar a sua volta.

Na última tentativa de volta rápida, Bottas tentou ameaçar, marcando 1:33:289 e ficando bem próximo do tempo já registrado por Kimi Raikkonen. Vettel vinha melhorando as parciais, e abaixando o seu tempo para 1:33:194, perguntando para a equipe no rádio se havia conseguido a pole, a Ferrari acabou esperando até Lewis Hamilton marcar o seu tempo, pois o inglês vinha fazendo boas parciais também, mas falhou novamente, ficando apenas com o quarto lugar, e Vettel era avisado sobre a conquista da pole.

Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen fazem a dobradinha para Ferrari, Valtteri Bottas assegura a melhor posição para Mercedes Fonte: @F1 – AP Photo – Pavel Golovkin

Confira o grid de largada do GP da Rússia:

1) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min33s194

2) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min33s253

3) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min33s289

4) Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min33s767

5) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min34s904

6) Felipe Massa (BRA/Williams), 1min35s110

7) Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min35s161

8) Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1min35s285

9) Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min35s337

10) Esteban Ocon (FRA/Force India), 1min35s430

Eliminados do Q2:

11) Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), 1min35s948

12) Lance Stroll (CAN/Williams), 1min35s964

13) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), 1min35s968

14) Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min36s017

15) Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min36s660

Eliminados do Q1

16) Jolyon Palmer (ING/Renault), 1min36s462

17) Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1min37s070

18) Pascal Wehrlein (ALE/Sauber), 1min37s332

19) Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min37s507

20) Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min37s620

