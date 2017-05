Porsche nega eventual participação de Alonso em Le Mans: “Não há vagas disponíveis”

(Foto: f1grandprix.motorionline.com)

A participação de Fernando Alonso na edição 2017 das 500 Milhas de Indianápolis, aguçou a imprensa mundial sobre a possibilidade do espanhol competir pela Porsche em 2018 nas 24 horas de Le Mans.

É sabido o desejo de Alonso em conquistar a tríplice coroa do automobilismo, vencendo o GP de Mônaco, feito já conquistado, Le Mans e Indianápolis. O descontentamento com a McLaren motivou a participação do piloto na clássica prova americana.

De acordo com o jornal espanhol Marca, Alonso teria conversado com dirigentes da Porsche para competir com seu LMP1 no circuito francês em 2018. Em entrevista ao site sportscar365.com o diretor da equipe Andreas Seidl, negou tais conversas, alegando que está satisfeito com seus seis pilotos.

“No momento não está na mesa. Nós só temos dois carros, e eu não acredito que nada mudar para o próximo ano “, disse Seidl. “Com os seis pilotos que temos, estamos muito felizes. Estamos planejamos a longo prazo.”

“Então, no momento não é algo que está sobre a mesa. A vaga não está disponível. Teria sido mais fácil em 2015 com o terceiro carro. Tivemos conversas, mas não funcionou no final.”

“Como eu disse no momento não há opções disponíveis. Temos seis pilotos que estão muito bem contratados. Planejamos a longo prazo. Sempre.”

A primeira incursão de Alonso em Sarthe foi em 2014, quando piloto da Ferrari. Na época deu a bandeirada de largada da prova. As negociações para 2015 acabaram indo por terra depois de uma negativa por parte da McLaren. Com os inúmeros problemas na Fórmula 1 e o descontamento público do piloto, a Honda acabou liberando Alonso para competir nos EUA.

O diretor da Toyota Pascal Vasselon também comentou uma possível contratação de ALonso pela equipe japonesa. “”Eu acho que com um grande desconto em termos de salário! podemos conversar…” comentou em tom irônico. “Quando ele vir de fato para Le Mans, não será pelo dinheiro. Isso é certeza.”