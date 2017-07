Hamilton sobra no primeiro treino livre em Red Bull Ring e quebra recorde da pista

Sutton Images

E o piloto da Mercedes, Lewis Hamilton não se contentou apenas de liderar a primeira sessão de treinos livres no circuito Red Bull Ring nesta sexta-feira (7), ele conseguiu cravar a volta mais rápida da história do circuito , cerca de dois décimos mais rápido do tempo feito por ele na classificação do ano passado. O inglês que utilizou os pneus macios e ultra-macios.

Max Verstappen que é um dos pilotos da equipe da 'casa', teve um excelente desempenho se compararmos que ele não utilizou os pneus ultra-macios apenas os pneus macios e super-macios e mesmo assim conseguiu se colocar entre as duas Mercedes que utilizaram os pneus ultra-macios, ele ficou à cerca de 0,2s atrás do tempo de Hamilton e cerca de 0,2s à frente do tempo de Bottas que fez o terceiro melhor tempo da sessão com os pneus ultra-macios e super-macios.

O líder do campeonato, Sebastian Vettel fez apenas o quarto tempo da sessão à quase 0,5s do tempo de Hamilton, porém o alemão da Ferrari utilizou apenas o composto super-macio, além também de ter sido um dos pilotos que acabou rodando na pista. Logo atrás de Vettel tivemos Daniel Ricciardo com o quinto tempo e Kimi Raikkonen que também utilizou apenas o composto super-macio.

A Mclaren, que neste fim de semana está utilizando um novo motor que lhe foi prometido para o GP do Canadá, teve um sessão muito encorajadora, isso porque eles conseguiram terminar a sessão no top 10 com os dois carros além de terem conseguido obter uma boa quilometragem, tanto Stoffel Vandoorne que fez o sétimo tempo quanto Fernando Alonso que fez o nono utilizaram apenas os pneus ultra-macios. Daniil Kvyat da Toro Rosso, ficou entre as duas Mclaren com o oitavo tempo.

Esteban Ocon, da Force India e que cravou o décimo melhor tempo da sessão, teve Alfonso Celis como companheiro de equipe , porém o jovem piloto não conseguiu fazer mais do que um décimo oitavo lugar ficando atrás de Sergey Sirotkin , outro jovem piloto, da Renault, que fez o décimo sétimo tempo.