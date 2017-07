Hamilton domina sexta-feira na Áustria e lidera segundo treino livre

Sutton Images

Lewis Hamilton ficou novamente na ponta da tabela de tempos em Red Bull Ring, além de ter quebrado novamente o recorde da pista que ele mesmo havia estabelecido hoje (07) na primeira sessão.

O tempo de Hamilton na segunda sessão foi 0,5s mais rápido comparado com o da primeira sessão e cerca de 0,1s mais rápido que o tempo de Sebastian Vettel que fez o segundo melhor tempo. Valtteri Bottas como na primeira sessão ficou com o terceiro melhor tempo cerca de 0,2s do tempo de seu companheiro de equipe.

A dupla da Red Bull fechou a sexta-feira com um bom desempenho com Max Verstappen em quarto e Daniel Ricciardo em quinto porém a diferença deles para o melhor tempo da sessão foi de quase 0,4s mostrando assim que para este fim de semana eles deverão estar fortes e podem até brigar por um lugar no pódio.

Kimi Raikkonen repetiu a mesma posição da primeira sessão, fechando assim o dia na sexta colocação à mais de 0,5s do tempo de Hamilton, ele que foi o piloto que mais completou voltas um total de 54.

O sétimo melhor tempo da sessão ficou com Kevin Magnussen da Haas, que foi o melhor do resto seguido de Fernando Alonso da Mclaren e Nico Hulkenberg da Renault. Romain Grosjean que teve dificuldades durante a sessão conseguiu fazer o décimo tempo, fechando assim o top 10.

A segunda sessão de treinos livres mostrou uma grande competitividade não só no pelotão da frente que teve do primeiro ao quinto colcodo apenas 0,3s de diferença, mas no pelotão intermediário que teve do oitavo ao décimo terceiro uma diferença de apenas 0,2s , caso as coisas continuem assim até domingo, poderemos ter uma corrida cheia de grandes disputas.