Fórmula 1 anuncia criação de campeonato oficial de eSports em setembro

O torneio terá etapas presenciais em Londres e em Abu Dhabi (Foto: Divulgação/F1 eSports Series)

A Fórmula 1 é a mais nova modalidade a se render ao mundo virtual. Nesta segunda-feira (21), a categoria anunciou o lançamento da Formula 1 eSports Series, campeonato virtual oficial da F1. O torneio é uma das medidas que o certame vem tomando para criar um maior contato com os fãs mais jovens, atrair novos públicos e ter uma audiência mais sólida.

A competição será com o F1 2017, jogo da atual temporada da categoria que será lançado no próximo dia 25 de agosto para PlayStation 4, Xbox One e PC. O torneio se iniciará em setembro, com as classificações mundiais onde qualquer um pode participar em todas as plataformas disponíveis do jogo. Os circuitos de Monza, na Itália, e Suzuka, no Japão, foram os escolhidos para as disputas.

Os 40 melhores irão para as semifinais presenciais, que serão na Gfinity Arena, em Londres, nos dias 10 e 11 de outubro. Os 20 melhores dessa fase irão para a decisão, que será em Abu Dhabi nos dias 24 e 25 de novembro, coincidindo com a última corrida da temporada da Fórmula 1.

O vencedor, além de ser coroado no mesmo fim de semana do campeão mundial da F1, já estará automaticamente classificado para as semifinais do Formula 1 eSports Series de 2018, ganhará um personagem próprio no jogo F1 2018 e terá a experiência de acompanhar uma das corridas da próxima temporada com tudo pago.

O campeonato será disputado no F1 2017, novo jogo da categoria que será lançado em agosto (Foto: Divulgação/F1 2017 Game)

O torneio é o resultado de uma parceria entre a Fórmula 1, a Codemasters, que é a desenvolvedora do jogo oficial da categoria, e a Gfinity, uma das principais empresas do ramo de competições virtuais no mundo. O diretor comercial da F1, Sean Bratches, falou sobre a oportunidade de evoluir a marca e atrair novos fãs com um campeonato virtual.

“Esse lançamento traz uma grande oportunidade para os nossos negócios, estrategicamente e na maneira com a qual engajaremos fãs. Primeiro, é uma categoria em crescimento com grande engajamento dos fãs e que estamos entrando de forma grande, e estamos orgulhosos de ter a Codemasters e a Gfinity com a gente nisso. Claro que assim como fazemos na Fórmula 1, vamos continuar evoluindo e inovando na maneira com a qual realizaremos a versão virtual do campeonato da F1, para garantir a mais excitante e agradável experiência possível aos nossos fãs”, declarou.

O diretor executivo da Codemasters, Frank Sagnier, lembrou do crescimento massivo do eSport no planeta (com grandes campeonatos, alguns televisionados, de jogos como Counter Strike, League of Legends e FIFA) e como isso deve trazer novos fãs para o certame como um todo.

“O eSport é um dos setores de maior crescimento nos jogos e atrai audiências de dezenas de milhões de pessoas. Estamos felizes em anunciar essa incrível categoria com a F1 para o nosso futuro F1 2017. A natureza altamente competitiva e o espetáculo de alta velocidade do esporte, combinados com a autenticidade do nosso jogo, irão oferecer uma empolgante experiência para jogadores e o público pelo mundo. Estamos ansiosos para engajar ainda mais nosso público leal e apaixonado, além de trazer novos fãs para o nosso jogo e o esporte”, disse Sagnier.

A visão de Sagnier é compartilhada pelo diretor executivo da Gfinity, Neville Upton. “A entrada da Fórmula 1 no eSport mostra o quão espetacular é esse entretenimento e o quão vital isso é para organizações de ponta que querem expandir as fronteiras de entretenimento e experiência dos fãs. Como a Fórmula 1, a Gfinity tem experiência, habilidade e infraestrutura para fazer grandes eventos mundiais e estamos ansiosos para oferecer essa excelência aos fãs da Formula 1 eSports Series”.